Um angesichts des Siedlungsdrucks mithalten zu können, muss Schönefeld künftig noch deutlich mehr Geld für Schulen, Kitas, Nahversorgung und Co. ausgeben. Ein Kommentar zum Wachstum in Schönefeld.

Peanuts – Schönefeld investiert in Infrastruktur

Schönefeld wächst rasant / Kommentar - Peanuts – Schönefeld investiert in Infrastruktur