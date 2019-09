Schönefeld/Heidesee

Entscheidung vertagt. In Schönefeld und in Heidesee geht es in Sachen Bürgermeisterwahl in die zweite Runde: Stichwahl. Das ist nicht die einzige Parallele in den beiden Kommunen.

Bisherige Amtsinhaber treten nicht mehr an

Es geht jeweils um einen Neuanfang, da die bisherigen Amtsinhaber nicht noch einmal antreten. In Schönefeld lassen es die Wähler in dieser Frage allerdings etwas ruhiger angehen, da sie sich für die Stichwahl für die beiden gesetzteren Kandidaten Olaf Damm ( CDU) und Christian Hentschel (BIS) entschieden. Mit Damm ist gar der „Kronprinz“ von Noch-Bürgermeister Haase am Start; mit Hentschel immerhin ein prominenter Kritiker Haases. Der deutlich jüngere Einzelbewerber Christian Weber wäre da schon eher einer gewesen, der kaum für Vergangenheit und vor allem Zukunft steht.

Mehr Bürgernähe

Doch so brachial muss es in Schönefeld, diesem Deutschen Meister in Sachen dynamisches Wachstum, nicht kommen. Ein „Weiter so“ mit deutlich mehr Bürgernähe, so lautet – grob gesagt – das Erfolgsrezept. Vorherzusagen, wer da am Ende die Nase vorn hat, ist allerdings kaum möglich.

Kommunalpolitik im Vordergrund

Eine Prognose zum Wahlausgang in Heidesee ist ähnlich schwierig. Zwar hatte der parteilose, bürgernahe Björn Langner die Nase im ersten Wahlgang deutlich vorn, aber Falko Brandt (Linke) kommt dafür schon jetzt wie ein Bürgermeister daher. Inhaltlich gibt es auch hier natürlich Unterschiede zwischen den Kandidaten, aber es geht am Ende immer noch um Kommunalpolitik, also den Versuch, mit einem Buttermesser einen Baum zu fällen.

Miteinander der Beteiligten

Wichtig ist also das Miteinander der Beteiligten – und das bitteschön über den Wahltag hinaus. Denn nur so werden sich die jeweiligen Probleme in den Kommunen lösen lassen.

Wer bewahrt das Gleichgewicht

Und der Wähler muss sich die Frage stellen, wem er letztlich mehr vertraut. Wer ist durchsetzungsstark und zugleich so kooperativ, dass er das fragile Gleichgewicht zwischen Politik und Verwaltung bewahrt? Keine Frage, den Kandidaten ist das zuzutrauen. Jedem auf seine Weise.

Von Ekkehard Freytag