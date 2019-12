Eine Ära geht zu Ende: So war die letzte Sitzung der Gemeindevertreter mit Udo Haase

Scönefeld

Das war es für Udo Haase (parteilos). Bereits am Dienstag übergab der langjährige Bürgermeister der Gemeinde Schönefeld offiziell das Amt an seinen Nachfolger Christian Hentschel (vormals BIS, jetzt parteilos). Zur 5. Sitzung der Gemeindevertretung am Mittwochabend betrat der Bürgermeister a. D. dann aber doch noch einmal die politische Bühne im Schönefelder Rathaus.

Bürgermeister Christian Hentschel (r.) übergibt zum Abschied ein gerahmtes Wahlplakat an seinen Vorgänger Udo Haase. Haase hatte ihn zuvor gefragt, ob er ein Plakat haben könne. Quelle: privat

Ein letztes Mal schaltete Udo Haase das Mikrofon im Brandenburg-Saal an, um den Gemeindevertretern – wie jedes Mal zu Beginn einer Sitzung –, wichtige Informationen aus der Verwaltung mitzuteilen. Dann übergab er an Hentschel, der ihm zum Abschied ein gerahmtes Wahlplakat von sich übergab. Es klingt merkwürdig. Doch Haase hatte seinen Amtsnachfolger nach dessen erfolgreicher Wahl im September persönlich um dieses Andenken gebeten.

Gut besuchte Sitzung

Nach seiner offiziellen Verabschiedung setzte sich der Bürgermeister a. D. wieder in den gut gefüllten Zuschauerbereich. Die restliche Sitzung verfolgte er von der ersten Reihe im Publikum aus. Anders als sonst waren zur letzten Sitzung mit Udo Haase besonders viele Menschen ins Rathaus gekommen.

Christian Hentschel (l.) als frisch gewählter Bürgermeister neben Rainer Sperling (BIS), Vorsitzender der Gemeindevertretung Schönefeld, bei der Sitzung am 4. Dezember 2019 Quelle: Josefine Sack

Auf besonders strittige Punkte auf der Tagesordnung verzichtete man am Mittwochabend. Im Anschluss an die Sitzung wollte man sich im Foyer des Rathauses noch zu einem gemütlichen Umtrunk treffen. Wohl auch deshalb blieben die wenigen Wortbeiträge konstruktiv und sachlich. Bis auf wenige Ausnahmen wurde ein Beschluss nach dem anderen einstimmig durchgewunken – und das in rasantem Tempo. Bereits eine Stunde nach Sitzungsbeginn war der öffentliche Teil beendet.

Abschied und Neubeginn

Wie die anderen Zuhörer musste Haase den Saal nach dem öffentlichen Teil verlassen. „Das ist ein komisches Gefühl“, gab er zu. „Der Abschied schmerzt. Es gibt noch vieles, das unerledigt ist.“

Unterdessen ist Hentschel bereits mitten drin im Rathaus-Geschäft: „In meinem Büro geht es zu wie in einem Taubenschlag. Die Geschäfte müssen ja weiterlaufen“, sagte er.

Von Josefine Sack