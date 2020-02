Schönefeld muss beim Personal aufstocken

Schönefeld

In Schönefeld sind die Personalkosten in den vergangenen zehn Jahren förmlich explodiert: 24 Millionen Euro gibt die Gemeinde in diesem Jahr allein fürs Personal aus – so viel wie noch nie. Zum Vergleich: 2011 lagen die Ausgaben in diesem Bereich gerade einmal bei rund 7 Millionen Euro.

Seither hat sich viel getan. Schönefeld wächst so rasant wie kaum eine andere Kommune in Brandenburg. Mittlerweile leben dort mehr als 16.700 Menschen (Stand: Mitte Januar). Das Wachstum muss auch verwaltet werden. Entsprechend muss auch die Verwaltung mitwachsen.

Suche nach Bewerbern ist Chefsache

Aktuell arbeiten rund 330 Menschen bei der Gemeinde Schönefeld. Davon sind 71 Mitarbeiter in der Kernverwaltung, also im originären Verwaltungsbereich, tätig. Das klingt viel, ist auf Dauer aber zu wenig.

Wie berichtet, sucht Bürgermeister Christian Hentschel (parteilos) schon jetzt händeringend nach neuen Mitarbeitern für seine Verwaltung. Kurz nach seinem Amtsantritt hat er die Suche nach geeignetem Personal daher zur Chefsache erklärt. Potenzielle Bewerber sprach der Bürgermeister am vergangenen Wochenende etwa auf der Jobmesse in Königs Wusterhausen persönlich an. „Unser Stand war immer voll“, freute sich Hentschel über die Resonanz auf Schönefelds Auftritt bei der Messe. Demnächst lädt er zum „Berwerberkaffee“ ins Rathaus ein.

Gesucht wird in allen Bereichen

Ob Erzieher, Außendienstmitarbeiter, Sozialarbeiter, Schwimmhallenleiter oder Sachbearbeiter im Rathaus – gesucht werden Mitarbeiter für nahezu alle Bereiche. Insgesamt 68 Stellen, davon 36 Erzieher-Stellen, müssen in diesem Jahr neu besetzt werden.

Und damit nicht genug: Mittelfristig muss Hentschel auch seine Kernbelegschaft im Rathaus um weitere 100 Mitarbeiter aufstocken. Das ist das Ergebnis einer externen Untersuchung.

Rathaus auf Dauer zu klein

Schon Hentschels Amtsvorgänger, Udo Haase, wusste um die Dimensionen und hatte für diesen Fall vorgesorgt: Erst vor Kurzem hatte sich die Gemeinde ein angrenzendes Teilgrundstück an der Hans-Grade-Allee, direkt neben dem Rathaus gesichert. Demnächst wird auch der bisherige Mieter, die Edis AG, aus der vierten Etage des Rathauses ausziehen müssen. Die Gemeinde benötigt den Platz künftig selbst für ihre zahlreichen neuen Mitarbeiter.

Von Josefine Sack