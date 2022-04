Fachkräftemangel in Schönefeld: Ukrainerin in Kita Bienenschwarm eingestellt

Schönefeld

Tausende Menschen kommen täglich aus der Ukraine nach Deutschland. Sie haben ihr Zuhause verloren, ihr alltägliches Leben, einige von ihnen auch Angehörige. Viele von ihnen wollen arbeiten. Und auf dem Arbeitsmarkt fehlt Personal.

Die Gemeinde Schönefeld hat jetzt eine geflohene Ukrainerin als pädagogische Hilfskraft eingestellt. Das berichtete der Dezernatsleiter für den Fachbereich Bildung und Familie, Steffen Käthner, am Dienstagabend im Sozialausschuss.

Personalengpass in Brandenburgs größter Kita

Die Frau, die über die benötigten Voraussetzungen für die Stelle verfügt und vom Bildungsministerium des Landes eine Arbeitsgenehmigung erhalten hat, arbeitet seit Kurzem in der Kita „Bienenschwarm“ in Schönefeld-Nord. Dort hatte es zuletzt, bedingt durch die Corona-Pandemie, massive Personalengpässe gegeben. Aufgrund des hohen Krankheitsstands unter den Erzieherinnen und Erzieherin musste die Kita zwischenzeitlich auf einen Notbetrieb heruntergefahren werden. Der Dezernatsleiter hofft nun, dass der Einstellung der ersten Ukrainerin noch weitere folgen. Die 2020 eröffnete Kita „Bienenschwarm“ ist mit mehr als 520 Betreuungsplätzen eine der größten Kitas im Land Brandenburg, entsprechend hoch ist dort der Personalbedarf.

Schönefeld registriert mehr als 24 Job-Anfragen von Ukrainern

Käthner zufolge haben sich bereits mehr als zwei Dutzend Ukrainerinnen, die sich aktuell im Raum Schönefeld aufhalten, bei der Gemeinde nach einem Job als Erzieherin erkundigt. Ein Teil der Frauen verfüge über eine pädagogische Ausbildung.

Die Anfragen sind ein Segen für Schönefeld. Keine Kommune wächst derzeit so rasant wie die Flughafengemeinde. Besonders stark ist der Zuzug im Schönefelder Norden. In die Neubaugebiete ziehen vor allem Familien mit Kindern. Schon jetzt fehlen in den Kitas um die 40 Erzieherinnen und Erzieher, Tendenz steigend. Denn es wird weiter gebaut. Auf der Suche nach Personal für die Kitas, befindet sich Schönefeld praktisch in einer Dauerausschreibung. Doch der Markt ist nicht nur leer, sondern auch hart umkämpft. Die Rekrutierung ist alles andere als einfach.

Arbeitsmarkt in Schönefeld: Fachkräfte auf dem Silbertablett

Auch wenn es angesichts der Umstände kühl klingen mag, handelt es sich für beide Seiten um eine Win-Win-Situation. Den Ankommenden wird eine Perspektive geboten. Die Kommune bekommt die Fachkräfte, die sonst schwer auf dem Markt zu finden sind, quasi auf dem Silbertablett serviert. Soweit die Theorie. In der Praxis geht es für jobwillige Ukrainerinnen und Ukrainer dann oftmals nicht ganz so schnell.

Denn die Hürden für eine Einstellung sind groß. Bevor die Geflüchteten einen Job antreten können, benötigen sie einen Aufenthaltstitel. Um diesen zu bekommen, müssen sie sich bei der örtlichen Ausländerbehörde melden. Anschließend erfolgt ein Gesundheits-Check, bei dem auch der Impfschutz überprüft wird. Auch die Prozedur zur Anerkennung der Ausbildung ukrainischer Fachkräfte kann teilweise mehrere Wochen dauern.

Deutschkenntnisse wichtig für die Arbeit mit Kindern

Eine wesentliche Voraussetzung für die Beschäftigung in Kitas ist zudem die Sprache. Der Frau, die die Gemeinde Schönefeld eingestellt hat, kamen vor allem ihre Deutschkenntnisse zugute. Es sei auch im Hinblick auf weitere Einstellungen wichtig, dass die Verständigung zwischen Kindern, Eltern und Beschäftigten klappt, sagte Käthner. Die kürzlich eingestellte Ukrainerin in Schönefeld hat zunächst einen befristeten Vertrag bis zum Jahresende.

Unterdessen wirbt das Brandenburgische Bildungsministerium gezielt um pädagogische Fachkräfte aus der Ukraine. „Wenn Sie für längere Zeit in Deutschland bleiben, würden wir uns freuen, wenn Sie unsere Lehrkräfte unterstützen, die ukrainischen Kinder im Land Brandenburg zu unterrichten“, heißt es auf der Internetseite des MBJS. Wer in der Ukraine bereits als Lehrerin oder Lehrer tätig war und über Deutschkenntnisse verfüge, könne zu einem Bruttoeinkommen von mindestens 3.427,65 Euro bei Vollbeschäftigung dauerhaft eingestellt werden.

Die Ausländerbehörde des Landkreises Dahme-Spreewald hat bislang 959 Geflüchtete aus der Ukraine registriert. Davon verfügen rund 100 Menschen über eine Arbeitserlaubnis, wie Landrat Stephan Loge (SPD) am Mittwoch in der Sitzung des Kreistags mitteilte.

Von Josefine Sack