Schönefeld

Die Polizei wurde am Donnerstagnachmittag über eine Person informiert, die angeblich mit einer Maschinenpistole in der Hand in der Waltersdorfer Chaussee unterwegs ist. Die Waffe wurde nach Aussage der Zeugin in einen Pkw gelegt. Die Polizisten leiteten eine Fahndung ein – wenige Minuten später wurde das Auto gefunden. Im Fahrzeug saßen zwei Personen, auf die die Personenbeschreibung passte. Die Beamten fanden jedoch kein Maschinengewehr bei ihnen, sondern einen Staubsauger, der nach Form und Beschaffenheit in der Dunkelheit einem gefährlichen Gegenstand ähnlich sah. Die Fahrzeuginsassen im Alter von 24 und 26 Jahren wurden ohne weitere Maßnahmen aus der Kontrolle entlassen, da der Verdacht sich nicht bestätigt hatte.

Von MAZonline