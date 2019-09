Großziethen

Anwohner der Karl-Marx-Straße in Großziethen riefen am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr die Polizei, da sie zwei unbekannte Männer dabei beobachtet hatten, wie sie auf einem Parkplatz in mehrere Fahrzeuge hineingeleuchtet und versucht hatten, in die Autos einzudringen.

Fahrzeuge wurden gestoppt

Die Unbekannten waren kurz darauf mit einem Pkw VW und einem weiteren Pkw in Richtung Berlin weggefahren. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurden die Fahrzeuge gestoppt, um die beiden Fahrer zu kontrollieren.

Drogenvortest positiv

Bei dem 26-jährigen Passat-Fahrer zeigte ein Drogenvortest eine positive Reaktion auf Cannabis an, was eine Blutprobe zur Beweissicherung im Krankenhaus zur Folge hatte. Zudem stand der Pole mit einem aktuellen Haftbefehl in Fahndung.

Ermittlungen eingeleitet

Damit nicht genug, waren in seinem Auto einschlägige Einbruchswerkzeuge fest- und sichergestellt worden. Gegen ihn und den nunmehr Mitbeschuldigten, einen 24-jährigen Landsmann, wurden Ermittlungen wegen versuchter Einbrüche eingeleitet.

Von MAZonline