Schönefeld

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer verständigten am Sonntagnachmittag die Polizei über einen Transporter, der die gesamte Fahrbahn in Schlangenlinien befuhr. An der Abfahrt Ragow verließ der Mercedes die A 13 und konnte in der Hoherlehmer Straße in Königs Wusterhausen gestoppt werden. Der Fahrer ging zu einem Wohnhaus. Die Polizei ließ die Tür durch einen Schlüsseldienst öffnen: Der Atemalkoholtest bei dem Fahrer (43) zeigte einen Wert von 1,85 Promille an. Der Mann musste daher eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein war er los.

Bei einem Spurwechsel kollidierten am Montagmorgen am Schönefelder Kreuz in Fahrtrichtung Frankfurt (Oder) ein Mercedes-Transporter und ein Lkw. Der Transporter war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Eine missachtete Vorfahrt war der Grund, dass ein Linienbus und ein Pkw im Kirschweg kollidierten. Niemand wurde verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 11.000 Euro.

Zudem wurde die Polizei am Sonntagabend in eine gewerbliche Einrichtung im Melli-Beese-Ring gerufen. Mitarbeiter hatten einen Ladendieb, der zuvor zwei Mal im Geschäft gestohlen hatte, wiedererkannt und wollten dessen Personalien feststellen. Der Mann (28) weigerte sich, daher kamen die Beamten hinzu. Der Mann versuchte, die Polizisten zu schlagen und zu treten. Daraufhin wurde er unter Einsatz von Pfefferspray und körperlichem Zwang fixiert und in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,81 Promille. Die Ermittlungen gegen den Mann laufen.

Von MAZonline