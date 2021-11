Schönefeld

Am Flughafen BER in Schönefeld (Dahme-Spreewald) kommt es zur Stunde zu chaotischen Szenen. Wie die Flughafengesellschaft mitteilte, hat eine bislang unbekannte Person in einer Toilette offenbar den Feueralarm ausgelöst. Der Sicherheitsbereich – also der Bereich nach Passieren der Sicherheitskontrollen – muss komplett geräumt werden.

„Aktuell kommt es zu Verzögerungen im Flugbetrieb“, teilte die Flughafengesellschaft auf Twitter mit. Nach der Auslösung eines Brandmelders in einer öffentlichen Toilette muss der Sicherheitsbereich geräumt werden.

Zeugen berichten von weinenden Passagieren

Beobachter berichten von chaotischen Szenen und weinenden Passagieren. Denn die bereits kontrollierten Passagiere müssen nun erneut durch die Sicherheitskontrolle. Sie drohen ihre Flugzeuge zu verpassen.

„Bitte beachten Sie die Ansagen im Terminal“, teilt der Flughafen weiter mit. „Nachfolgende Flüge verspäten sich. Wir halten Sie auf dem Laufenden.“

Doch das passiert offenbar nur schleppend. Zur Stunde stehen Hunderte Passagiere hilflos herum und warten. Sie beklagen, dass sie nicht wissen, was los sei und wie es weitergehe.

Ein Flughafensprecher sagte gegenüber der MAZ, dass es sich nicht um einen Fehlalarm handele, dass also die Brandmeldeanlage nicht aus Versehen oder wegen eines technischen Defekts losgegangen sei. Jemand hat also aktiv einen Feueralarm ausgelöst.

Flughafensprecher: „Es brennt nicht“

Eine akute Gefahr besteht laut dem Sprecher aber nicht. „Es brennt nicht“, sagte er und kündigte in Kürze weitere Informationen an.

In den sozialen Netzwerken tauschen sich die Passagiere aus und posten Bilder von den geschlossenen Sicherheitsschleusen und den Anzeigetafeln, die nichts Gutes verheißen.

Zu allem Überfluss ist das derzeit nicht das einzige Problem an dem Flughafen, der vor einem Jahr nach langer Bau- und Planungszeit ans Netz gegangen war. Am Dienstag waren bei einer Routinekontrolle Bakterien im Trinkwasser festgestellt worden. Das Problem ist offenbar noch nicht behoben, wie ein Passagier mitteilt:

Der Feueralarm hat offenbar auch Auswirkungen auf den Flugverkehr. Ein Passagier berichtet, dass er bereits im Flieger sitze, sich aber nichts tue.

Warum muss bei einem Fehlalarm der gesamte Sicherheitsbereich geräumt werden? Eine Passagierin berichtet via Twitter, dass während des Feueralarms möglicherweise Fluggäste ohne Kontrolle in den Abflugbereich vorgedrungen sind. Deswegen müssten jetzt noch einmal alle durch die Kontrolle.

Von MAZ-Online