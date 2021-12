Waßmannsdorf

Ben Schneemann, 13 Jahre, ist seit dem fünften Lebensjahr in der Kinderfeuerwehr Waßmannsdorf.

Wie bist Du dazu gekommen?

Bei uns hat die Feuerwehr eine lange Familientradition. Schon mein Uropa Richard Schneemann war Mitglied der Feuerwehr. Mein Onkel ist der Waßmannsdorfer Ortswehrführer. Auch meine Mutter und mein Vater sind dabei. Da lag es nahe, dass ich diese Tradition fortsetze.

Menschen in Notsituationen helfen

Was interessiert Dich an der Feuerwehr?

Vor allem natürlich die Geräte und die Fahrzeuge. Die Löschfahrzeuge oder die Rüstwagen haben an Technik und Werkzeug schon ganz schön was auf dem Kasten. Das alles zu beherrschen oder auch nur zu wissen, was, wann, wo eingesetzt wird, ist gar nicht so einfach. Aber es ist interessant. Nach und nach lerne ich hier, Menschen in Notsituationen zu helfen und bekomme Dinge beigebracht, die ich in meinem Leben ganz sicher auch außerhalb der Feuerwehr bestimmt einmal gebrauchen kann.

Was hast Du schon alles gelernt?

Vieles. Das beginnt beim Zusammenspiel im Team und geht weiter über den Umgang mit Werkzeug, Leitern, Schläuchen, Befestigungen und Funkgeräten.

Du bist in der 8. Klasse. Was sagen Deine Kumpels zu diesem Hobby?

Ich denke mal, sie finden es ganz gut. Allerdings wird in der Schule natürlich mehr über Fußball als über die Feuerwehr gesprochen. In meiner Klasse ist aber noch ein Junge. Er macht in der Freiwilligen Feuerwehr Großziethen mit.

Was gefällt Dir am meisten?

Vor allem die Wettkämpfe machen Spaß. Schon mit sieben Jahren habe ich an meinem ersten Zwergenmarsch teilgenommen. Da geht es um solche Fragen, was alles im Wald passieren kann. Gefragt sind auch Schlauchkegeln oder Schläuche ausrollen.

„Wir halten alle wunderbar zusammen“

Hast Du hier Freunde gefunden?

Ja, natürlich. Bei der Jugendfeuerwehr sind alle meine Freunde. Mit vielen von ihnen verkehre ich auch außerhalb der Feuerwehr. Wir halten alle wunderbar zusammen und helfen uns gegenseitig, wenn es mal notwendig ist.

Gibt es auch etwas, wovor Du Angst hast?

Angst ist natürlich nie gut. Aber ein bisschen Schiss habe ich schon davor, dass ich irgendwann mal in einem brennenden Haus stehe und dort einer meiner Kumpels schwer verletzt ist.

Von Franziska Mohr