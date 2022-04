Potsdam

Die Sicherheitskontrollen am Flughafen Hamburg verlangen von den Passagieren deutlich weniger Geduld als am BER. Das ist das Ergebnis einer Stichprobe des Verbraucherportals vergleich.org.

Die Tester zählten bei ihren Stichproben an beiden Airports, wie viele Fluggäste jeweils in 30 Minuten die Sicherheitsschleusen passierten. Das waren am BER 39 Menschen, und in Hamburg 58. Umgerechnet auf abgefertigte Passagiere, kommt der BER auf einen Wert von 1,3, Hamburg hingegen auf 1,9. Detaillierte Angaben zur Methodik der Untersuchung bleibt vergleich.org allerdings schuldig.

BER-Chefin Aletta von Massenbach hatte kürzlich gesagt, während der Osterferien sei die Personaldecke bei den Boden-Dienstleistern am Hauptstadtflughafen „äußerst dünn“. Längere Wartezeiten bei der Sicherheitskontrolle und bei der Gepäckausgabe seien daher nicht auszuschließen.

Rund eine Million Fluggäste erwartet der Flughafen während der zweiwöchigen Schulferien. Der verkehrsreichste Tage war der vorige Freitag mit rund 70.000 Passagieren. Einen ähnlich großen Andrang erwartet der BER am Sonntag vor Schulbeginn (24. April). Zum Vergleich: Der Frankfurter Flughafen, der größte in Deutschland, erwartet in der Osterreisewelle bis zu 170.000 Reisende täglich.

