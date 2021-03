Schönefeld

In den Osterferien nach Mallorca, Sommerurlaub in Griechenland – oder doch lieber Baden in märkischen Seen? Wer in diesem Jahr seinen Urlaub plant, steht noch vor vielen Fragezeichen. Und doch: Viele Menschen wollen wieder reisen, trotz der Unsicherheiten durch die Corona-Pandemie sind die Buchungen in den vergangenen Wochen stark angestiegen. Etwa bei der Fluggesellschaft Eurowings.

„Deutschland sitzt auf gepackten Koffern“, sagte der Eurowings-Chef Jens Bischof am Mittwoch in einer digitalen Pressekonferenz. Innerhalb der letzten drei Wochen hätten sich die Buchungen dort verdreifacht. Die Lufthansa-Tochter erwarte enorme „Nachholeffekte“. Schließlich hatte die Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten zu einem Einbruch des Flugverkehrs geführt.

Eurowings hat jetzt Flotte am BER

Den ersten Schritt habe nun Mallorca gemacht, so Bischof. Die Mittelmeerinsel stehe kurz davor, sich wieder für den Tourismus zu öffnen – womöglich sogar schon zu Ostern. „Das ist ein Signal, auf das die ganze Branche gewartet hat.“ Im Zuge dieser Nachricht seien die Buchungen stark angestiegen.

Wie wird der Urlaub im zweiten Corona-Jahr aussehen? Die Flugbranche hofft, bald wieder Gäste in Urlaubsländer bringen zu können (Symbolbild). Quelle: dpa

Um Menschen künftig mit dem Flugzeug von A nach B zu bringen, setzt Eurowings dabei nun auch auf den BER. Wie die MAZ bereits berichtete, errichtet das Unternehmen eine Basis am neuen Hauptstadtflughafen. „Wir haben dabei auch die Urlaubsziele im Blick, um Berliner und Brandenburger in den Urlaub zu fliegen“, sagte Bischof. Künftig sollen drei Maschinen von Eurowings am BER stationiert werden, geplant sind tägliche Verbindungen nach Köln, Düsseldorf und Stuttgart. Wie Bischof nun präzisierte, soll es dabei aber auch um Destinationen in beliebte Urlaubsregionen gehen: Mallorca, Kroatien, Griechenland.

Reisen in Corona-Zeiten

Erholt sich die Flugbranche wieder von der Corona-Krise, könnten es künftig sechs Maschinen für den BER werden, sagte Bischof. Für das Jahr 2022 hoffe das Unternehmen, auf insgesamt 100 Flugzeuge auszuweiten. Durch die neue Flotte am BER entstünden dort 100 neue Arbeitsplätze. „Das kann durchaus auch wachsen“, so Bischof.

Doch noch steht das Reisen ganz im Zeichen der Corona-Pandemie: Von den 80 Flugzeugen des Unternehmens sind derzeit nur etwa 20 im Einsatz. Bis Ostern, so Bischof, sollen 45 Maschinen in die Luft steigen. Allerdings: Sollte sich die Pandemie-Lage wieder verschärfen, müsse auch Eurowings entsprechend reagieren.

Freier Mittelsitz, Tests, Impfungen

Fliegen in Corona-Zeiten: Den Passagieren sollen nun „verlässliche Hygienekonzepte“ angeboten werden, so Bischof. So soll es nun etwa die Möglichkeit geben, einen freien Mittelsitz zu buchen – für zehn Euro. Wie der Eurowings-Chef auf MAZ-Anfrage bestätigt, soll es dabei jedoch keine Impfpflicht geben. Das Unternehmen setze eher auf flächendeckende Tests. Neben diesen Tests seien Impfungen allerdings auch ein Baustein, um die Pandemie zu besiegen. Und: Es könne Staaten geben, die Impfungen bei der Einreise verlangen. Wie Eurowings-Sprecherin Jannah Baldus hinzufügt, wären Fluggesellschaften dann verpflichtet, den Impfnachweis zu kontrollieren.

Ähnlich sieht es beim Reiseanbieter Tui aus: Auch dort gibt es eine gesteigerte Nachfrage. Das Unternehmen mit Sitz in Hannover rechnet ebenfalls mit „Nachholeffekten“ und bereitet sich auf einen Neustart zur Ostern vor: Auch hier steht Mallorca zunächst im Fokus. Und Tui ist optimistisch: „Schnelltests, Impfungen und einheitliche Immunitätsnachweise geben uns schon bald die Reisefreiheit zurück“, sagte der Tui Deutschland-Chef, Marek Andryszak, zum Auftakt der digitalen Tourismusmesse ITB Now am Dienstag. Wie ein Sprecher auf MAZ-Anfrage bestätigt, plant jedoch auch Tui „keine Impfpflicht“.

Weniger Passagiere am Flughafen BER

Doch noch gilt abzuwarten, wie sich die Pandemie-Lage und das Reisen entwickelt. Erst im Februar war die Passagierzahl am BER nach Angaben der Deutschen Presseagentur (dpa) erneut gesunken. Gerade einmal 5.000 Passagiere wurden durchschnittlich pro Tag gezählt – das entspricht einem Minus von 93 Prozent im Vergleich zum Februar 2020, wie die Betreiber mitteilten.

Im diesem Zuge war auch das Terminal 5, der ehemalige Flughafen Schönefeld, geschlossen worden. Wie es in den kommenden Wochen und Monaten mit dem Flugverkehr weitergehe, sei noch ungewiss, sagte die Flughafensprecherin Sabine Deckwerth am Mittwoch. „Das betrifft aber nicht nur den BER“. Noch sei es für Prognosen zu früh.

