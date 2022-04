Schönefeld

Die Pläne sind bekannt. Nun ist es offiziell: Die Flugbereitschaft der Luftwaffe zieht spätestens 2032 nach Berlin um, genauer gesagt an den Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld. Das hat Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) in dieser Woche entschieden. Über die Verlegung hatte auch Dahme-Spreewalds Landrat Stephan Loge (SPD) im Kreistag informiert.

Seit 1959 ist die Flugbereitschaft des Bundesverteidigungsministeriums am Flughafen Köln/Bonn stationiert. Von dort starten die Regierungsflieger ihre Einsätze in alle Welt, an Bord die Top-Prominenz der deutschen Politik. Nach der Verlegung des Parlaments- und Regierungssitzes von Bonn nach Berlin nutzte die Flugbereitschaft zunächst den Flughafen Tegel. Seit der Eröffnung des BER wird der politisch-parlamentarische Flugbetrieb weitgehend im neuen Interims-Regierungsterminal in Schönefeld abgewickelt.

Mehrere hundert Soldatinnen und Soldaten der Flugbereitschaft sind aktuell am BER stationiert. Insgesamt ist die Truppe 1200 Männer und Frauen stark. Im Jahr 2034 soll das endgültige Terminal fertig gebaut sein. Dann soll auch die komplette Flugzeugflotte der Flugbereitschaft aus Köln umziehen. Der Bau einer neue Kaserne zur Unterbringung der Truppe ist bis dato nicht geplant. Unweit des BER gibt es bereits eine Kaserne, die Dahme-Spree-Kaserne in Berlin-Grünau.

Der überwiegende Teil der Flugbereitschaft, darunter auch die Truppenführung um Oberst Daniel Draken, sitzt weiterhin in Köln. Immer wieder gibt es Kritik an Leerflügen zwischen Köln und Schönefeld. Auf dem Vorfeld am Interims-Terminal am BER können gerade einmal drei Maschinen und zwei Regierungsflieger von Staatsgästen anderer Nationen geparkt werden. Allerdings umfasst die Flotte der Flugbereitschaft insgesamt 20 Maschinen, von denen der Großteil aus Platzgründen weiterhin in Köln steht.

Wenn der Bundeskanzler oder einer seiner Ministerinnen oder Minister einen Auslandstermin haben, müssen die Regierungsflieger deshalb extra von Köln zum BER gebracht werden, von wo aus die Politikerinnen und Politiker zu Staatsbesuchen und Terminen ins Ausland starten. Dass die Soldatinnen und Soldaten nach all den Jahren zwischen Köln und Schönefeld pendeln müssen, begründete ein Sprecher des Kommandos der Luftwaffe mit der erheblichen Verzögerung beim Bau des Flughafens BER.

Neben Regierungsflügen ist die Flugbereitschaft auch für den weltweiten Materialtransport verantwortlich und organisiert den Transport von Kranken und Verletzten. In der Corona-Pandemie tarnsportierte die Flugbereitschaft im Rahmen des sogenannten Kleeblattkonzepts, das die länderübergreifende Verlegung von Intensivpatienten in Deutschland regelt, auch intensivpflichtige Covid-19-Patienten.

