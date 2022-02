Waltersdorf

Fast hätte der Landeanflug eines Flugzeugs auf den BER für eine Katastrophe gesorgt: Vermutlich durch Wirbelschleppen, die das Flugzeug verursachte, wurde ein Dachziegel vom Dach des Firmengebäudes von Mathias Maschka-Jung in Waltersdorf abgerissen und nach unten geschleudert. Gleichzeitig kam seine Kollegin Ursula Lischewski mit dem Auto bei der Arbeit an. „Sie wohnt in Eichwalde und kennt den Fluglärm daher. Ihr fiel daher die ungewönliche Lautstärke des Flugzeuges auf, da es deutlich näher und flacher an unserem Bürogebäude vorbei flog“, sagt Mathias Maschka-Jung.

Glücklicherweise sei sie von dem ungewöhnlich tief fliegenden Flugzeug aufgehalten worden – denn unmittelbar nach dem Überflug schlug ein Ziegel in der Heckscheibe ihres Auto ein. Er verfehlte Ursula Lischewski nach Angaben von Mathias Maschka-Jung nur um Zentimeter. Der Vorfall ereignete sich am morgen des 24. Januars. Zuerst hatte der RBB darüber berichtet.

Mathias Maschka-Jung: Flugzeug muss zu tief geflogen sein

„Sie hat einen Schock erlitten, inzwischen geht es ihr glücklicherweise aber wieder gut“, sagt Mathias Maschka-Jung über den Zustand seiner Mitarbeiterin. Er ist davon überzeugt, dass der Pilot des Flugzeugs zu tief geflogen sein muss. Nach seinen Recherchen habe es sich um ein Airbus A321 gehandelt. Von der Flughafengesellschaft fordert er nun, dass sie präventive Maßnahmen einleitet, damit so etwas nicht wieder passiert. „Ich fordere nicht nur für mich, sondern für alle Grundstücke, die das betreffen kann, dass die Flughafengesellschaft mit dem Vorfall proaktiv umgeht, damit so etwas nicht mehr passiert“, sagt er.

Die losen Ziegel auf dem Dach. Quelle: Privat

BER-Sprecher: So etwas darf nicht passieren

Auf MAZ-Anfrage äußerte sich auch ein Sprecher des Flughafens zu dem Vorfall. „So etwas darf nicht passieren. Für so etwas gibt es Richtlinien und das passiert auch nicht, wenn man die Richtlinien einhält“, sagte Jan-Peter Haack. Irgendwo sei ein Fehler passiert, der sich nicht wiederholen solle. Ob der Pilot wirklich zu tief geflogen ist, könne er nicht sagen. Dafür sei die Deutsche Flugsicherung zuständig. Die Wahrscheinlichkeit sei aber hoch, dass der Pilot die Flugroute nicht eingehalten habe.

Die Deutsche Flugsicherung geht nicht von einem Pilotenfehler aus

Die Deutsche Flugsicherung hingegen bestreitet nach Prüfung der Flugdaten einen Pilotenfehler. Sprecher Stefan Jaeckel bestätigt, dass am 24. Januar um 8.57 Uhr ein Airbus A321 der ungarischen Fluggesellschaft Wizz Air auf dem BER landete und kurz vorher Waltersdorf überflog. „Dabei gab es keinerlei Auffälligkeiten hinsichtlich Flugspur und -höhe, beide waren korrekt und normal. Die Maschine ist exakt denselben Anflugwinkel geflogen wie alle anderen Maschinen auch“, sagte Jaeckel der MAZ.

Von diesem haus löste sich der Ziegelstein. Quelle: Privat

Allerdings weist er auch daraufhin, dass ein Wirbelschleppen-Schaden nicht gleich bedeuten müsse, dass der Pilot zu tief geflogen sei. So hänge die Stärke von Wirbelschleppen von vielen Faktoren ab. Etwa der Masse des Flugzeugs, der Anfluggeschwindigkeit und der Wetterlage.

Flughafensprecher Jan-Peter Haack spricht von einem „absoluten Einzelfall“: Dass der Landeanflug zu solch einem gefährlichen Szenario führe, komme sonst nicht vor. Der Flughafen führe auch keine Statistik darüber, weil Vorfälle solcher Art in der Regel nicht passieren würden. Für den entstandenen Schaden möchte der Flughafen aber dennoch aufkommen, versichert er.

Fehler der Flughafengesellschaft bei Dachdecker-Telefonnummer

Mathias Muschka-Jung selbst hat nach dem Vorfall die Polizei angerufen, um eine Anzeige zu erstatten. Diese sei aber nicht aufgenommen worden, stattdessen hätten die Polizisten den Vorfall dem Flughafen gemeldet. Spät abends hätte sich dann auch jemand bei Maschke-Jung gemeldet: „Mir wurde gesagt, dass sie für den Schaden am Dach aufkommen und einen entsprechenden Rahmenvertrag mit einer Dachdeckerfirma haben“, sagt Maschka-Jung. Doch kam der Anruf für ihn zu spät. „Ich will doch nicht, dass es bei mir reinregnet“, sagt er.

Unmittelbar nach dem Vorfall habe er selbst eine Dachdeckerfirma aus Zeuthen angerufen, die sein Dach notrepariert habe. Später rief er aber auch die Nummer der Dachdeckerfirma an, die er vom Flughafen bekommen hat – schließlich wurde das Dach zunächst nur notdürftig repariert. Die Nummer allerdings, war eine falsche gewesen. „Der Mann arbeitete schon lange nicht mehr bei der Dachdeckerfirma“, sagt Mathias Maschka-Jung.

Womöglich soll auch die Heckscheibe bezahlt werden

Gegenüber der MAZ bestätigt Jan-Peter Haack die Version von Maschka-Jung. Rahmenverträge müssten immer wieder geprüft und neu vergeben werden. Mathias Maschka-Jung sei fälschlicherweise eine veraltete Nummer gegeben worden

„Wir sind im Kontakt mit dem Geschädigten und ich bin zuversichtlich, dass wir eine einvernehmliche Lösung finden werden. Als Flughafen ist es uns wichtig, dass niemand auf den Kosten sitzen bleibt“, sagt Jan-Peter Haack. So werde auch noch der Kontakt zur Mitarbeiterin von Maschka-Jung gesucht, welche die Reparatur ihrer Heckscheibe zunächst selbst bezahlte.

