Schönefeld

Während der Corona-Pandemie war es rund um den Flughafen BER leiser, aktuell zieht der Flugverkehr wieder an. Allein im März starteten oder landeten 12.500 Flugzeuge in Schönefeld. Die Fluggastzahlen dürften weiter steigen. Die Fluggesellschaften verzeichnen vor allem für den Sommer wieder steigende Buchungszahlen.

Damit steigt auch die Lärmbelastung in der Flughafenregion. Geht es nach der Flughafengesellschaft (FBB), sollen Airlines am BER in Zukunft für zu viel Fluglärm beim Starten und Landen bestraft werden. Demnach könnte die Höhe der Lärmentgelts in Zukunft davon abhängen, wie viel Lärm ein Flugzeug verursacht hat. Bisher ist es so, dass Flugzeugtypen durch jährliche Messungen in Lärmklassen eingeteilt werden. Je nach Modell wird den Airlines ein pauschal festgelegtes Entgelt in Rechnung gestellt.

Mobile Fluglärm-Messstationen in der Region messen die Lärmbelastung durch den Flughafen BER. Quelle: Nadine Pensold

Fluglärm am BER: Einzelabrechnung ein Novum in der Branche

Die geplante Einzelabrechnung am BER wäre ein Novum in der Branche. Bereits 2017 hatte die FBB darüber mit den Fluggesellschaften beraten. Wie berichtet, scheiterte das Vorhaben damals wegen zu großer Differenzen. Der Flughafenbetreiber hatte die Pläne daraufhin überarbeitet. Der Entwurf liegt nun zur Prüfung beim Verkehrsministerium Brandenburg.

Kürzlich hat sich die Fluglärmkommission (FLK) mit dem Thema befasst. Das Gremium setzt sich aus Vertretern der anliegenden Kommunen zusammen und berät die Genehmigungsbehörde sowie das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung und die Flugsicherungsorganisation zu Maßnahmen gegen Fluglärm und Luftverunreinigungen durch Luftfahrzeuge.

Laute Kurzstarts: Kritik an Intersection-Takeoffs am BER

Die in der FLK versammelten Flughafengemeinden sehen laut einem MOZ-Bericht bei den geplanten Lärmentgelten aktuell noch erheblichen Nachbesserungsbedarf. Einer der Hauptkritikpunkte besteht darin, dass Kurzstarts, bei denen die Piloten nicht die volle Startbahn ausnutzen, so genannte Intersection-Takeoffs, aus der neuen Lärmentgelt-Betrachtung herausfallen sollen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gerade diese Kurzstarts, mit denen Airlines Zeit sparen und die Kapazität bei startenden Maschinen hochgefahren werden kann, weil die Maschinen vor dem Start nicht bis zum Ende der Bahn rollen müssen, verursachen in den angrenzenden Orten offenbar deutlich mehr Lärm.

Strafen für Fluglärm am BER: Wer mehr fliegt, zahlt weniger

Für den verkürzten Startvorgang werden die Triebwerke stärker belastet, was zu mehr Lärm führt. Zudem fliegen die Maschinen niedriger, wenn sie besiedeltes Gebiet erreichen. In einer nicht-öffentlichen Stellungnahme, aus der die MOZ zitiert, kritisiert die FLK, dass diese Lärmwerte künftig herausgerechnet werden sollen. Dies stehe im Widerspruch zur geplanten Entgeltordnung, die ja gerade darauf abzielt, Piloten zu leiserem Fliegen zu animieren.

Protest regt sich auch gegen angeblich geplante verkehrsfördernde Konditionen für die Airlines, womit der Flughafen diesen praktisch Mengen-Rabatte einräumen möchte: Wer mehr fliegt, zahlt weniger für den verursachten Lärm. Mit Blick auf den Lärm- und Klimaschutz sei das nicht zielführend, urteilt die FLK.

Bis die neuen Lärmentgelte greifen, dürfte es angesichts der Kritik noch dauern. Die Fluglärmkommission hat zunächst eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die bis zum Herbst dieses Jahres Vorschläge für eine Weiterentwicklung der Entgeltordnung vorlegen soll.