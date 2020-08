Schönefeld

Nicht kleckern, sondern klotzen: Das scheint das Motto des erst kürzlich gegründeten Schönefelder Gewerbevereins zu sein. Die Eröffnung des Flughafens BER steht unmittelbar bevor. Die Flughafengesellschaft selbst plant zur Inbetriebnahme am 31. Oktober 2020 keine offizielle Feier.

Dafür gibt es nachvollziehbare Gründe: Erstens könnte man den Steuerzahlern ein solche Riesenfeier nach all den Jahren der teuren Pannen und Verzögerungen am BER kaum zumuten. Zudem gestaltet sich das Planen solcher Veranstaltungen in Zeiten der Corona-Pandemie ohnehin schwierig.

Gala mit 750 Gästen in Selchow geplant

In Schönefeld will man das Großereignis dennoch feiern – und nimmt das Ganze selbst in die Hand. Unter dem Motto „Ready for Take Off“, lädt der noch relativ kleine Schönefelder Gewerbeverein am 30. Oktober 2020 zum „ BER Opening“ auf dem Messegelände im Schönefelder Ortsteil Selchow ein. Geplant ist eine Gala mit bis zu 750 Gästen – und das mitten in der Corona-Pandemie.

Angst, dass die Party wegen möglicherweise steigender Infektionszahlen im Herbst ins Wasser fallen könnte, haben die Gastgeber offensichtlich nicht. Karten gibt es ab 49 Euro, exklusive Plätze in der VIP-Lounge für stolze 4000 Euro. Letztere inklusive Speisen und Getränke sowie großflächiger Werbeleistungen, falls von den Gästen gewünscht. „Seien Sie dabei und feiern Sie mit exklusiven Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien einen unvergesslichen Abend“, wirbt der Verein auf der eigens für das Event eingerichteten Homepage. Das Grußwort zur Veranstaltung stammt übrigens von Schönefelds langjährigem Ex-Bürgermeister Udo Haase (parteilos).

Auch Tesla zählt zu den Unterstützern

Für die Megasause in Halle A hat sich der Verein zudem starke Partner mit ins Boot geholt, darunter auch den Elektroautobauer Tesla. Das Unternehmen baut derzeit eine Gigafabrik mit bis zu 10.500 Arbeitsplätzen in Grünheide im benachbarten Landkreis Oder-Spree. Organisiert wird die BER Opening-Party von der Berliner Eventagentur Pikosso, die auch den Bundespresseball, eines der wichtigsten gesellschaftlichen Ereignisse in der Hauptstadt mit 2500 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur, veranstaltet.

