Auch das zweite Herbstferien-Wochenende wird zum Belastungstest für den Hauptstadtflughafen in Schönefeld (Dahme-Spreewald). Vom BER aus wollen dieser Tage wieder Zehntausende in den Urlaub starten. Am Check-In und an den Sicherheitskontrollen mussten die Fluggäste wieder Wartezeiten einplanen.