Schönefeld

Noch nichts geplant am Wochenende? Wer Lust hat, bei herrlichem Sommerwetter den Flughafen auf dem Fahrrad zu erkunden, hat noch die Möglichkeit, kurzfristig Tickets für die Flughafen-Erfahren-Tour am Sonntag zu ergattern. Um 10 Uhr startet die geführte Radtour um den BER und dauert ungefähr zweieinhalb Stunden. In der Outdoorbar „45 Über Null“ kann anschließend aufgetankt werden. Interessiert? Auf der Website www.flughafen-erfahren.de finden Sie weitere Informationen dazu.

Von Joice Saß