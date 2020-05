Geldautomat am Bahnhof Schönefeld aus der Verankerung gerissen

Schönefeld

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in einer Unterführung des Bahnhofs Schönefeld aus der Verankerung gerissen. Der Automat ist dabei stark beschädigt worden. Ob die Täter etwas erbeuten konnten, war zunächst unklar. Zumindest dürfte die Beute, nach dem Austritt der Spezialfarbe in den Geldkassetten, unbrauchbar sein. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Die Feuerwehr war im Einsatz, um die Überreste des Geldautomaten zu entfernen und um die Farbe zu beseitigen.

Von Dennis Lloyd Brätsch