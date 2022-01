Großziethen

Geldtransporter sind eigentlich gut gesichert – wie gelangten die Täter bei dem Überfall auf ein solches Fahrzeug am Freitagabend in Großziethen dennoch hinein? Auf diese Frage gibt es nun erste Antworten: Nach Angaben von Augenzeugen sollen sich die Täter dem Fahrer mit den Worten „Kripo Berlin“ vorgestellt haben, erfuhr die MAZ sowohl von Augenzeugen als auch von der Polizei. Daraufhin habe er offenbar den vermeintlichen Polizisten die Tür geöffnet. Klar ist inzwischen auch, dass bei dem Überfall eine größere Menge Bargeld erbeutet wurde. Das bestätigte die Polizei am Abend.

Nach Überfall auf Geldtransporter in Großziethen (OT von Schönefeld): Kriminaltechniker der Polizei untersuchen den Geldtransporter Quelle: Julian Stähle

Der Geldtransporter war am Freitagabend kurz nach 18 Uhr vor dem Rewe-Markt im Schönefelder Ortsteil Großziethen überfallen worden. Als der Beifahrer in den Markt gegangen war, um die Tageseinnahmen abzuholen, schlugen die Täter zu. Einmal im Fahrzeug bedrohten sie den Fahrer mit einem pistolenähnlichen Gegenstand, wie die Polizei vor Ort bestätigte. Dann zwangen sie den Fahrer, in den Friedensweg abzubiegen und bis zum Sportplatz zu fahren – möglicherweise in der Hoffnung, dort ungestört zu sein.

Fußballer erst seit kurzem wieder auf dem Großziethener Sportplatz

Doch das war nicht der Fall: Auf dem Platz war die Flutlichtanlage eingeschaltet, Mitglieder des örtlichen Fußballvereins trainierten und konnten das Geschehen beobachten. Wie die MAZ von einem der Fußballer erfahren hat, waren sie erst in der vergangenen Woche das erste Mal nach längerer Pause wieder auf dem Sportplatz. Ohne das Flutlicht ist es im Friedensweg ziemlich dunkel. Das legt nahe, dass die Täter eigentlich ungestört sein wollten, und die Örtlichkeiten und den genauen Ablauf des Geldabholens am Rewe schon vor einer Weile ausgespäht hatten.

Am Sportplatz ließen die Täter den Fahrer anhalten und griffen ihn mit Reizgas an. Anschließend haben sie laut den Augenzeugen mehrere Taschen aus dem Geldtransporter in zwei Fluchtfahrzeuge umgeladen. Einige der Augenzeugen sprachen anschließend davon, die Täter hätten „schwere Waffen“ gehabt. Die Täter flüchteten, die Polizei konnte sie trotz ihrer sofort eingeleiteten umfangreichen Fahndungsmaßnahmen bisher nicht stellen. Mitglieder der Fußballmannschaft, in der auch Polizisten spielen, eilten dem verletzten Fahrer zur Hilfe. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Kriminaltechniker in weißen Schutzanzügen untersuchen Geldtransporter

Beamte der Zentralen Kriminaltechnik der Brandenburger Polizei in weißen Schutzanzügen untersuchten noch am Freitagabend und in der Nacht den zurückgelassenen Geldtransporter. Dabei waren auch der Beifahrer des Geldtransporters und weitere Mitarbeiter der Sicherheitsfirma vor Ort, um die Kriminaltechniker durch das komplizierte Sicherheitssystem des Fahrzeugs in den Tresor zu bringen. Das ist nur möglich, wenn alle Außentüren geschlossen sind und mehrere weitere Systeme entriegelt wurden.

Dabei wurde festgestellt, dass die Täter ausschließlich die sogenannten Safebags mit den Scheinen mitgenommen haben, das in gelben Postkisten gelagerte Münzgeld ließen sie zurück. Laut dem Chef der Geldtransporterfirma, der am Abend an den Tatort geeilt war, ist aber unklar, was sie mit dem Geld anfangen können: Die Safebags sind mit Farbpatronen gesichert, eigentlich bekomme kein Unbefugter die Scheine unbeschadet heraus.

Allerdings denke er in diesem Moment vor allem an seine Mitarbeiter, sagte der Firmenchef, der anonym bleiben möchte, der MAZ. „Ich bin geschockt, ich bin betroffen.“ Er werde den Vorfall zum Anlass nehmen, seine Angestellten noch einmal in allen Sicherheitsmaßnahmen zu schulen.

Die Polizei ermittelt mit Hochdruck zu dem Überfall. Die Zeugen wurden noch am Abend vernommen und konnten wohl schon erste Angaben zu den Fahrzeugen und den Tätern machen.

Menschen in Großziethen geschockt von Geldtransporter-Überfall

Im Wohngebiet rund um Sportplatz zeigten sich die Menschen am Abend geschockt über den Überfall. Viele hatten wegen der großen Polizeipräsenz im Ort mitbekommen, das dort etwas geschehen war. Ein Mann sagte, er sei extra aus Neukölln nach Großziethen gezogen, um es ruhiger zu haben – und nun das. Eine Mutter war besonders beunruhigt, weil sich die Tat mitten im Ort, in der Nähe der Supermärkte und der beiden Schulen abgespielt hatte. Ein Kassierer im nahegelegenen Netto-Markt drückte sein Mitgefühl mit den Kolleginnen und Kollegen bei Rewe und den Geldtransporterfahrern aus. Er wundere sich allerdings, dass sich so ein Überfall überhaupt noch lohne. Die meisten Kunden zahlten sowieso bargeldlos.

Von Julian Stähle und Carsten Schäfer