Diese Polizeimeldung gibt es in Brandenburg nicht häufig: Im Schönefelder Ortsteil Waltersdorf ( Dahme-Spreewald) hieß es am Mittwochnachmittag, dass eine Raubkatze entlaufen sei. Das meldete die Polizei auf Twitter und forderte Anwohner auf, zu Hause zu bleiben und den Notruf 110 zu wählen, wenn sie das Tier sehen. Inzwischen gibt es Entwarnung. Bei dem Tier handle es sich „vermutlich um eine Katzenart, welche in der Region gehalten wird“, so die Polizei auf Twitter.

Es war vermutet worden, dass das Tier zu einem Zirkus gehört, der in Waltersdorf sein Winterquartier hat und dort derzeit auch wegen der Corona-Krise untergebracht ist. Von dort seien in der Vergangenheit schon mehrfach Tiere entwichen, sagte Ortsvorsteher Olaf Damm ( CDU) der MAZ. Bisher seien die Tiere stets schnell wieder eingefangen worden.

