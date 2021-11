Schönefeld/Selchow

Ein Renault und ein Toyota stießen Sonntagmittag in der Hans-Grade-Allee in Schönefeld zusammen. Es entstand Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Ein Audi kam am Abend im Kreisverkehr in Selchow von der Fahrbahn ab. Mit einem Schaden von mehreren Tausend Euro wurde der Pkw abgeschleppt. Nach einem Abbiegefehler kollidierten am Montagmorgen ein Skoda und ein VW-Transporter in Waltersdorf. Der Schaden: rund 20.000 Euro.

Von MAZonline