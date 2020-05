Groß Köris/Schönefeld

Polizeibeamte stoppten am Dienstagnachmittag einen Bmw auf der A 13 in Fahrtrichtung Dresden bei Groß Köris, dessen Fahrer offenbar berauscht unterwegs gewesen war. Drogenvortests reagierten bei dem 39-Jährigen positiv auf Cannabis und Opiate. Kurz vor Mitternacht wurde zudem auf der Altglienicker Chaussee in Schönefeld ein Renault kontrolliert, bei dessen 28-jährigem Fahrer der Drogenvortest positiv auf Kokain reagierte. Auch bei einem 40-jährigen Transporterfahrer, der am Mittwochmorgen in der Gartenstraße von Schönefeld kontrolliert wurde, fiel der Test positiv auf Amphetamine aus.

In allen drei Fällen hat die Polizei die entsprechenden Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Von MAZonline