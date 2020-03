Großziethen

Am Sonntagnachmittag brach ein Brand am Vogelwäldchen in Großziethen aus. Auf einer Fläche von etwa 300 Quadratmetern standen Ödland und Wiese in Flammen. Im Einsatz waren Polizei und Feuerwehr. Das Feuer konnte nach wenigen Minuten zügig gelöscht werden, ohne dass jemand verletzt wurde. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Die Polizei ermittelt zu dem Fall.

Von MAZonline