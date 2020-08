Großziethen

Zwei Abschleppdienste mussten am Montag nach einem Verkehrsunfall in Alt Großziethen angefordert werden. Ein BMW stieß mit einem VW zusammen, zusätzlich waren ein Baum und eine Grundstücksumzäunung in Mitleidenschaft gezogen worden. Verletzt wurde niemand, aber bei einem Schaden von mehr als 30 000 Euro und gebrochenen Radaufhängungen mussten beide Autos geborgen werden.

Von MAZonline