Bürgerinitiative Schönefeld eröffnet Bürgerbüro in Großziethen

Schönefeld - Bürgerinitiative Schönefeld eröffnet Bürgerbüro in Großziethen Wenn die Einwohner die Anlaufstelle annehmen, seien weitere Bürgerbüros in anderen Ortsteilen in Schönefeld nicht ausgeschlossen, sagt zumindest die Bürgerinitiative Schönefeld (BIS):

Die Bürgerinitiative Schönefeld (BIS) hat in den Räumen des Großziethener Schulungszentrum (GZSZ) in Großziethen das erste „Bürgerbüro“ in der Gemeinde Schönefeld eröffnet. Quelle: BIS