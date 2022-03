Großziethen: Gastronom und Gönner Willi Belger denkt nicht ans Aufhören 

Großziethen

Einst hat Willi Belger in seinem Gasthof im Schönefelder Ortsteil Großziethen rauschende Feste gefeiert. In seinem Restaurant im alten Ortskern wurden Hochzeiten gefeiert, Familien trafen sich zum Weihnachtsessen. Von mongolischen Delegationen, die regelmäßig zu Gast in Schönefeld waren, bis hin zum ehemaligen Boxweltmeister Graziano Rocchigiani: Im „Haus Belger“ war jeder Gast willkommen. Rocchigiani (1963-2018), der bereits damals wegen mehrerer Delikte verurteilt worden war, lebte 2013 sogar für mehrere Jahre in Belgers Pension.

Willi Belger vor seiner Pension „Haus Belger" in Großziethen.

Doch das ist lange her. Eine alte „Gastro-Gold“-Plakette an der Fassade des Hotels erinnert an diese goldenen Zeiten. Seit der Eröffnung im Jahr 1996 ist das „Haus Belger“ mehrfach ausgezeichnet worden. Mittlerweile ist der Gasthof an der Karl-Marx-Straße aber in die Jahre gekommen. Und auch der Hausherr selbst ist müde geworden. Die Corona-Pandemie hat dem 81-jährigen Gastwirt buchstäblich den Rest gegeben.

Haus Belger in Großziethen: Schwieriges Geschäft in Zeiten von Corona

Willi Belgers Restaurant in Schönefeld ist seit mehr als einem Jahr geschlossen. Seine Köche gingen im Lockdown und nachdem er keinen Ersatz fand, wird eine Wiedereröffnung immer unwahrscheinlicher. Gern würde er das Restaurant und das dazugehörige Hotel verpachten. Doch das ist kompliziert. Aufgrund der Corona-Pandemie möchte kaum jemand den Schritt in die Gastronomie wagen. Zu ungewiss ist das Geschäft geworden. Und auch das Hotel mit zehn Zimmern rechnet sich nicht mehr. „Ich müsste erst erweitern, um dieses Haus wieder rentabel zu machen“, sagt Belger.

Erinnert an „goldene" Zeiten: eine alte „Gastro-Gold"-Plakette an der Fassade des Hotels Haus Belger.

Ans Aufhören denkt er dennoch nicht. Er ist im „Haus Belger“ geboren, ein Großziethener Urgestein sozusagen. Belgers Großvater, Wilhelm Belger, geboren 1876, hatte das Haus 1908 auf dem elterlichen Anwesen gebaut. Er galt als einer der wichtigsten Pferdehändler in und um Berlin. Um mit den Großziethener Bauern ins Gespräch zu kommen, ging Wilhelm Belger in die Gaststätten, wo sie bei Bier und Korn ihr Tageswerk auswerteten.

Großvaters Traum vom eigenen Restaurant in Schönefeld

„Der größte Wunsch meines Großvaters war es, im eigenen Haus eine Gaststätte zu haben. Er wollte mit Filzlatschen in die Gaststube gehen, um mit den Bauern über aktuelle Probleme der dörflichen Gemeinschaft zu diskutieren“, erzählt Willi Belger. Seinen Traum konnte sich der Pferdehändler zu Lebzeiten nicht verwirklichen. „In Großziethen gab es damals bereits acht Gaststätten und deshalb bekam er dafür keine Genehmigung, auch weil die anderen Wirte befürchteten, dass mein Großvater, der ja vom Pferdehandel lebte, ihnen die Kundschaft wegnehmen könnte“, sagt der Hotelier. Erst Willi Belger verwirklichte den Traum seines Großvaters und baute das Sechsfamilienhaus für mehr als zwei Millionen D-Mark zum Hotel mit Restaurant um.

Bekannt als Gönner und Helfer: Willi Belger kann nicht anders

Hatte er früher bis zu fünf festangestellte Mitarbeiter, führt er die Pension heute nahezu allein. Eine Aushilfskraft unterstützt ihn dabei. Er müsste das nicht tun. Belgers Familie besitzt zahlreiche Grundstücke, auch außerhalb von Schönefeld. Trotz der Umsatzeinbußen durch Corona tritt er weiter als Gönner auf, ist ein wichtiger Sponsor der SG Großziethen. Obwohl sein Restaurant geschlossen ist, steht Belger jeden Tag hinterm Tresen und gibt die Schlüssel für die Sportler heraus.

„Wo sollen denn alle hin, wenn Belger zumacht“, sagt der 81-Jährige. Er meint neben den Sportlern auch die Senioren im Ort. Bevor die Pandemie alles lahmlegte, lud Willi Belger auf eigene Kosten regelmäßig zu Kaffee und Kuchen ein. Auch sonst gab es nahezu kein Fest im Ort, bei dem der Gastronom nicht mitmischte. Großziethen ohne Willi Belger – das wird es wohl auch in Zukunft nicht geben. „Ich kann nicht anders. Ich habe ein Helfersyndrom“, sagt Belger über sich selbst.

