Großziethen

Gegen 20.15 Uhr am Montagabend meldeten Zeugen der Polizei ein Fahrzeug, das sich in auffälliger Fahrweise mit gerade einmal 25 km/h in Schlangenlinien auf der Landstraße bei Großziethen bewegte. Polizeibeamte stoppten den Wagen in der Straße Alt Großziethen und kontrollierten den Fahrer.

Die 57-Jährige wirkte stark verwirrt, so dass sowohl ein Alkohol- als auch ein Drogenvortest durchgeführt wurden. Während der Alkoholtest negativ ausfiel, reagierte der Drogentest positiv auf Amphetamine. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und leiteten Ermittlungen ein.

Von MAZonline