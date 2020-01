Vandalen verursachen Mega-Schaden mit Feuerlöschern

Großziethen

Die Großziethener können aufatmen. Ihre Mehrzweckhalle, die rund eineinhalb Monate gesperrt war, ist ab Mittwoch wieder zu nutzen. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Die Verursacher des Schadens, der zur Sperrung führte, sind noch nicht gefunden. Was nicht nur Bürgermeister Christian Hentschel (BiS) ärgert: „Es war eine sehr tragische Geschichte für viele Beteiligte, teuer noch dazu. Ich würde die Verantwortlichen sehr gerne erwischen.“

Grund dafür, dass die Halle rund sechs Wochen geschlossen bleiben musste, war ein so ungewöhnlicher wie folgenreicher Akt von Vandalismus. Am 1. Dezember waren Unbekannte in die Sporthalle eingebrochen, hatten die Feuerlöscher von der Wand gerissen und sie in der Halle und den umliegenden Außenflächen geleert. Die Brandmeldeanlage wurde ausgelöst, die Feuerwehr rückte an. Aber das eigentliche Problem sei den Verantwortlichen erst später offenbar geworden, so Hentschel.

Pulver greift Metall an

Denn bei den Löschern handelte es sich um Pulverlöscher. „Das Pulver daraus hat zwei ungünstige Eigenschaften. Zum einen ist es gesundheitsgefährdend. Zum anderen korrodiert Metall sofort, wenn es mit dem Pulver in Berührung kommt“, so der Bürgermeister. Das kann binnen kürzester Zeit zu Schäden am Bau und den technischen Anlagen führen. Und da sich das feine Salzgemisch in praktisch jeder Ritze absetzt, musste eine Firma beauftragt werden, die auf das Entfernen von Löschpulver spezialisiert ist und unter anderem sicherstellt, dass bereits gereinigte Flächen nicht bei leichten Luftbewegungen erneut mit umherfliegenden Partikeln verschmutzen.

Die Arbeit war aufwendig, der Gesamtschaden deshalb immens: Er beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf 88.000 Euro. Hinzu kommen die Nerven, die viele Beteiligte gelassen haben. „Wir durften niemanden in der Halle Sport treiben lassen“, sagt Christian Hentschel – was nicht nur wegen der Sportler problematisch war, sondern auch wegen der Paul-Maar-Grundschule, deren Kinder eigentlich dort am Nachmittag Arbeitsgemeinschaften besuchen. „Eltern haben die Angebote bezahlt, da gab es eine Menge Ärger“, so Hentschel.

Polizei bittet Öffentlichkeit um Hilfe

Die Suche nach den Verursachern ist bei den Ermittlern der Polizei zuletzt allerdings ins Stocken geraten. Deshalb wird jetzt per Öffentlichkeitsaufruf gefahndet. Wer Informationen oder Hinweise hat, soll sich an die örtlichen Polizeidienststellen wenden.

Die Gemeinde Schönefeld hat auf den Zwischenfall schon reagiert. In allen öffentlichen Gebäuden seien die Pulverlöscher gegen Schaumlöscher getauscht worden, sagt Christian Hentschel. „So etwas will ich nicht noch einmal erleben.“

Vor fünf Jahren gab es einen ähnlichen Zwischenfall bei der Schönefelder Feuerwehr. Damals hatten Einbrecher Pulverlöscher in Einsatzfahrzeugen gelehrt und damit zwischenzeitlich die gesamte Wehr außer Gefecht gesetzt.

Von Oliver Fischer