Großziethen

Am Sonntag in den Nachmittagsstunden kam es zu einem Verkehrsunfall an der Ecke des Querweges zur Karl-Marx-Straße in Großziethen. Ein Bmw-Motorrad war auf einen Mitsubishi-Kleinwagen aufgefahren. Ein 55-Jähriger hatte dabei leichte Verletzungen erlitten, die im Rettungswagen ambulant versorgt wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von einigen hundert Euro.

Von MAZonline