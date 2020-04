Großziethen

Eine neue Packstation ist in Großziethen in Betrieb genommen worden. Sie steht am Rewe-Markt in der Straße Am Pfarracker, wie betreiber DHL jetzt mitgeteilt hat. Der Automat verfügt über 76 Fächer und kann nicht nur für den Empfang, sondern auch für den Versand genutzt werden. Die Brief- und Paketzustellung in Dahme-Spreewald laufe ohne wesentliche Einschränkungen, wie das Unternehmen zudem mitgeteilt hat. Auch der überwiegende Teil der Post- und Paketshops habe geöffnet.

Von MAZonline