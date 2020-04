Großziethen

Der Fahrer eines Mercedes entzog sich am Samstagabend in der Karl-Marx-Straße in Großziethen einer Verkehrskontrolle. Er gefährdete den Straßenverkehr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und flüchtete er in den Bereich der Berliner Polizei, so dass diese unterstützend tätig werden musste. Das Fahrzeug kollidierte im Laufe der Flucht mit einem Bordstein, so dass das Auto durch den Unfall zwangsweise gestoppt wurde. Polizisten konnten den Mann fixieren. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den 39-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Zudem reagierte ein Drogentest positiv auf Cannabis und der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Auto wurde beschlagnahmt und der Mann musste eine Blutprobe abgeben. In der Polizeiinspektion beleidigte er zudem die Polizisten, leistete Widerstand und versuchte die Beamten anzuspucken.

