Großziethen: Straßenbeleuchtung wegen Kabelschaden ausgefallen

Großziethen

In der Karl-Liebknecht-Straße im Schönefelder Ortsteil Großziethen sowie auch in den umliegenden Straßen in Großziethen kam es zu mehreren Ausfällen der Straßenbeleuchtung.

Die Störung konnte auf zwei Kabelschäden in der Karl-Liebknecht-Straße in dem Bereich zwischen Dahlienweg und Stadtgrenze zurückgeführt werden. Die Anlage wurde, bis auf die Leuchten in diesem Bereich, zunächst provisorisch instandgesetzt.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bauarbeiten in Großziethen dauern an

Für die Behebung der Kabelschäden, die mit einer Neuverlegung des Straßenbeleuchtungskabels zwischen Dahlienweg und Stadtgrenze verbunden sein wird, werden in den nächsten Tagen Tiefbauarbeiten notwendig. Das teilte die Gemeindeverwaltung am Mittwoch mit.

Die Gemeinde sei bemüht, die Arbeiten schnellstmöglich ausführen zu lassen und bittet um Verständnis für die bis dahin weiter bestehenden Ausfälle in der Straßenbeleuchtung.

Von MAZonline