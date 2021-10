Großziethen

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Hotel in der Karl-Marx-Straße in Großziethen eingestiegen. Sie stahlen einen etwa 150 Kilogramm schweren Tresor war aus einem Büro. Zudem durchsuchten die Kriminellen mehrere Geschäftsräume nach weiterer Beute. Die bisher absehbaren Schäden liegen im vierstelligen Eurobereich. Kriminaltechniker sicherten Tatwerkzeuge und sicherten Spuren am Tatort.

Von MAZonline