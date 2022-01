Großziethen

Beamte wurde am Montagmorgen in die Karl-Marx-Straße in Großziethen gerufen. Einbrecher waren dort am Wochenende in den Supermarkt eingedrungen und hatten einen Tresor aufgebrochen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was gestohlen wurde, wie hoch der Schaden ist und wie die Unbekannten ihre Tag begangen haben, ist Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Am Vormittag sicherten Kriminaltechniker Spuren.

Von MAZonline