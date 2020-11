Großziethen

Mit gefälschtem Führerschein und unter dem Einfluss berauschender Mittel wurde in der Nacht zu Samstag ein 29-jähriger am Steuer eines Wagens in Großziethen erwischt. Außerdem stellte die Polizei während der Kontrolle fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Die Festnahme erfolgte vor Ort. Weitere im Fahrzeug befindliche Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Von MAZonline