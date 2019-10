Schönefeld

Ein Verkehrsunfall ereignete am Donnerstag in der Straße An den Gehren. Dort stieß ein Mercedes-Lkw mit einem Piaggio-Motorroller zusammen – dessen Fahrer (49) wurde dadurch gegen einen Transporter gestoßen. Er stürzte und erlitt schwere Verletzungen, ein Rettungshubschrauber brachte ihn daher in ein Krankenhaus.

Von MAZonline