Hilfe aus Schönefeld: DRK schickt Hilfstransport für Ukrainer nach Polen

Schönefeld

Angesichts des Kriegs in der Ukraine und der humanitären Krise im Land hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Anfang dieser Woche einen ersten größeren Hilfstransport nach Polen geschickt. Die Hilfsgüter aus dem DRK-Logistikzentrum am Flughafen in Schönefeld sollen am Mittwoch in Lublin im Osten Polens eingetroffen sein, heißt es.

Der Hilfskonvoi des DRK ins polnische Lublin umfasste 3.280 Feldbetten, 4.680 Isomatten und mehr als 750 Hygienepakete, die jeweils für die Versorgung eines fünfköpfigen Haushalts für einen Monat ausgelegt sind. Die insgesamt 88 Tonnen Hilfsgüter wurden am Montag im DRK-Logistikzentrum Schönefeld auf fünf Lkws verladen.

Verladung der Hilfsgüter im Logistikzentrum des DRK in Schönefeld. Quelle: DRK/Gero Breloer

Ukraine-Krieg: DRK hilft beim Aufbau eines Logistikpunkts in Polen

Ebenfalls seit Montag unterstützt ein Nothilfeexperte des DRK die Schwestergesellschaft, das Polnische Rote Kreuz, beim Aufbau eines Logistikdrehkreuzes in Lublin. Von dort aus sollen die Nothilfegüter dann sowohl an die betroffene Bevölkerung in der Ukraine als auch an geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer in Polen verteilt werden.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das Deutsche Rote Kreuz ist fest entschlossen, in enger Zusammenarbeit mit seinen Schwestergesellschaften, eine stete Versorgungslinie über Polen aufzubauen und damit die humanitäre Hilfe für betroffene Ukrainerinnen und Ukrainer längerfristig zu sichern“, sagte Christian Reuter, Generalsekretär des DRK-Bundesverbands.

Neben der Hilfe in der Ukraine selbst intensiviere das DRK sein Engagement mit den Schwestergesellschaften in den Nachbarländern, um damit sowohl die Menschen in der Ukraine als auch die Menschen auf der Flucht bestmöglich zu unterstützen, hieß es.

Von MAZonline