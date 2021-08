Schönefeld

Im Corona-Impfzentrum in Schönefeld gibt es am Mittwoch, 4. August und Donnerstag, 5. August, Corona-Impfungen ohne Termin. Das hat der Landkreis Dahme-Spreewald am Dienstag mitgeteilt. Möglich ist das an beiden Tagen zwischen 9 und 16 Uhr für Personen ab 18 Jahren. Impfungen von Kindern und Jugendlichen sind dabei nicht möglich. Als Impfstoff steht Moderna zur Verfügung. Die Termine für die Zweitimpfung im Impfzentrum am Flughafen Schönefeld sind für den 1. bzw. 2. September 2021 sichergestellt.

Wer einen Impftermin hat, wird bevorzugt

Die Impfungen werden an beiden Tagen parallel zu den bereits vereinbarten Terminen im Impfzentrum durchgeführt. Je nach Andrang ist mit Wartezeiten zu rechnen, warnt der Landkreis. Man bitte zudem um Verständnis dafür, dass Personen mit gebuchten Terminen bevorzugt berücksichtigt würden. Auch Zweitimpfungen sind an den beiden Tagen möglich, wenn die Erstimpfung mit Biontech, Moderna oder Astrazeneca mindestens vier Wochen her sind.

Für Bürgerinnen und Bürger, die nur einen Impftermin benötigen, z.B. weil sie vor mehr als vier Wochen symptomfrei an Corona erkrankt waren oder etwa die Erstimpfung in einem anderen Bundesland erhalten haben, gibt es noch einen besonderen Hinweis: Für diese Fallgruppen hält das Impfzentrum ein kleines Sonderkontingent an Einzelterminen vor. Diese können nur telefonisch unter 116 117 gebucht werden, da das Internetbestellsystem dies nicht abbilden kann. Für diese Termine ist dann besonders wichtig alle Unterlagen wie etwa den Genesenennachweis zum Impftermin mitzubringen.

Das Impfzentrum befindet sich im Terminal M des alten Flughafengebäudes. Besucher können auf Parkplatz P 56 parken. Der Landkreis hatte das Impfzentrum zum 1. August übernommen.

Von MAZonline