Insek: Bürgerbeteiligung in Schönefeld geht in die dritte Runde

Schönefeld

Die Einwohnerzahlen in Schönefeld kennen seit Jahren nur eine Richtung: steil nach oben. Zwischen 2012 und 2021 hat die Gemeinde rund 5.000 Einwohnerinnen und Einwohner dazubekommen, davon 4.000 allein in den vergangenen vier Jahren. Aktuell leben rund 19.000 Einwohnerinnen und Einwohner in der Gemeinde.

Damit in Zukunft nicht beliebig Gewerbeparks und Wohnquartiere in Schönefeld entstehen, erarbeitet die Gemeinde derzeit mit dem Planungsbüro Stadt/Ökonomie/Recht (SÖR) ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept (Insek).

Insek: In Schönefeld sind jetzt die Einwohner gefragt

Wie berichtet, fließen in das künftige Leitbild Schönefeld auch die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger ein. In knapp zwei Wochen startet im Rahmen des Insek-Prozesses nun die nächste Runde der Bürgerbeteiligung.

Schönefeld wächst und wächst. Aber wohin geht die Reise? Ein Insek soll Klarheit bringen. (Blick in die Hans-Grade-Allee) Quelle: Josefine Sack

Den Auftakt macht Großziethen. Der Ortsteil im Norden Schönefelds ist mit weit mehr als 8.000 Einwohnern der aktuell größte Ortsteil der Gemeinde. Aufgrund der anhaltend hohen Covid-Infektionszahlen kann die für Montag, 14. Februar, geplante Veranstaltung nicht in Präsenz stattfinden. Das Ortsteilgespräch wird daher digital als Videokonferenz stattfinden.

Ein neues Leitbild für Schönefeld in 18 Monaten

Bis Ende März sollen weitere Gespräche in den übrigen Ortsteilen geführt werden. In den Ortsteiltreffen wollen die Stadtplaner zunächst einen Zwischenstand ihrer bisherigen Arbeit präsentieren. Zudem wollen die Experten prüfen, ob sie aus den bisherigen Treffen die richtigen Schlüsse gezogen haben.

Insgesamt 18 Monate waren für die Erstellung eines Leitbilds im Rahmen des Insek-Prozesses anberaumt. Aufgrund der Pandemie-Lage, aber auch wegen der enormen Resonanz könnte es in Schönefeld noch etwas länger dauern, bis der Verwaltung ein abschließendes Ergebnis vorliegt.

Insek: 500 Vorschläge für Schönefeld eingegangen

Die Bürgerbeteiligung an der Suche nach einem Leitbild ist, vergleichen mit Insek-Prozessen in anderen Kommunen, hoch, sagt Schönefelds Bürgermeister Christian Hentschel (parteilos). Bis dato gingen knapp 500 Vorschläge der Schönefelderinnen und Schönefelder, davon 300 E-Mails, bei den Stadtplanern ein.

„Jeder Vorschlag wird ernst genommen und geprüft“, sagt Hentschel. Aus den Ideen würden dann konkrete Handlungsempfehlungen für die Gemeindeverwaltung abgeleitet. Und das dauert.

Schönefeld soll noch lebenswerter werden

Bezahlbares Wohnen, neue Ortszentren, Treff- und Kulturräume, eine wohnortverträgliche Ansiedlung von Wirtschaftsunternehmen „made in Schönefeld“: Das sind nur einige der zentralen Vorhaben, die im Rahmen des bisherigen Prozesses für die Gemeinde in Bürger- und Expertengesprächen entstanden sind.

Nachdem das mit dem Insek beauftragte Büro SÖR die bisher vorgebrachten Ideen analysiert und dokumentiert hat, sollen nun, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern konkrete Maßnahmen entwickelt werden, die die Gemeinde in den nächsten Jahren noch lebenswerter werden lassen.

Das Ortsteilgespräch in Großziethen beginnt am 14. Februar um 18 Uhr. Wer an der Videokonferenz teilnehmen möchte, wird gebeten sich bis zum 10. Februar per E-Mail anzumelden: insek-grossziethen@stadt-oekonomie-recht.de

Alle Informationen zum Insek-Prozess in Schönefeld gibt es hier.

Von Josefine Sack