„Leute, glaubt an den Flughafen“

Schönefeld

Udo Haase (67) war 29 Jahre Bürgermeister. Erst in Waßmannsdorf, später in Schönefeld. Zur Wahl am 1. September trat er nicht mehr an. Stattdessen wird er sich als frisch gewählter Präsident der Deutsch-Mongolischen Gesellschaft künftig der Pflege und Förderung kultureller und akademischer Beziehungen zur Mongolei widmen. Im Gespräch mit der MAZ zieht Udo Haase Bilanz.

Nach 29 Jahren als Verwaltungschef finden Sie sich ab sofort in einer völlig neuen Rolle wieder. Was macht das mit Ihnen?

Udo Haase: Ich muss das erst einmal verarbeiten. Man denkt ja weiter, welche Dinge noch erledigt werden müssen. Das muss ich jetzt lassen. An den Gedanken muss ich mich erst noch gewöhnen. Gleichzeitig bin ich voller Hoffnung, dass mein Nachfolger das Ganze erfolgreich weiterführen wird.

Als promovierter Asienexperte und Konferenzdolmetscher wurden Sie 1990 zunächst Bürgermeister des knapp 600-Seelen-Ortes Waßmannsdorf. Was verschlug Sie dorthin?

Ende 1990 wurde dort ein hauptamtlicher Bürgermeister gesucht. Anfangs fragten die Waßmannsdorfer meine Frau, ob sie sich nicht bewerben wolle. Als Ärztin lachte sie nur, meinte aber, ihr Mann müsse sich neu orientieren. Ich war damals 38 Jahre alt und als Dolmetscher für Russisch und Mongolisch bei Intertext, dem Fremdsprachendienst der DDR. Als sich andeutete, dass der Betrieb aufgelöst wurde, fragte ich mich: Wie geht das Leben nun weiter? Also habe ich mich 1990 beworben. Das Kuriose ist, dass ich nicht einmal erste Wahl war. Aber ich hatte Glück. Der Wunschkandidat der Waßmannsdorfer sprang ab und ich rückte nach.

Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Tag als Bürgermeister in Waßmannsdorf?

Ja, den werde ich nie vergessen. Alle waren skeptisch. Durch meine Arbeit als Dolmetscher war ich es gewohnt, Schlips und Anzug zu tragen. Ich bin durch den Ort gegangen und die Leute sagten, wohl aufgrund meiner äußeren Erscheinung: „Jetzt haben wir einen richtigen Bürgermeister.“ Ich bin schnell mit den Leuten warm geworden.

Hätten Sie sich träumen lassen, dass Sie fast drei Jahrzehnte in der Kommunalpolitik bleiben würden?

Nein, das hätte ich nie vermutet. Eine klassische politische Karriere hatte ich nie im Sinn. Für mich war das eine spannende Zeit. Verwaltung hat mich interessiert. Und irgendwie wurde ich dann immer wieder gewählt.

2003 kam es dann zur Gemeindefusion. Sie wurden Bürgermeister. Gegen die Eingemeindung gab es anfangs Vorbehalte.

Es gab massive Proteste. Wir hatten drei Gemeinden, dazu zählten Schönefeld, Waltersdorf und Waßmannsdorf, die finanziell gut dastanden. In Selchow, Kiekebusch, Rotberg und Großziethen war das anders. Diese Gemeinden hatten kaum Einnahmen aus Gewerbesteuern. Das alles unter einen Hut zu bringen, war nicht einfach. Aber es hat sich bewährt. Wir hatten bis dahin allein acht Haushaltspläne für acht selbstständige Gemeinde aufzustellen. Und für das Amt Schönefeld musste zusätzlich noch ein neunter Haushaltsplan gemacht werden. Das war ein riesiger Verwaltungskraftakt.

Mit welchen Zielen traten Sie damals als Bürgermeister an?

Wir haben damals die Wählergemeinschaft „Alle für Eine“ gegründet. Unser Motto lautete: „Alle für eine Gemeinde.“ Wir wussten, dass wir uns zusammenraufen mussten. Am Ende haben alle davon profitiert. Die einen hatten mehr Einwohner, die anderen mehr Geld. Das haben wir zusammen gebracht und es kam etwas Vernünftiges dabei heraus.

Schönefeld hat während Ihrer Amtszeit einem enormen Aufschwung erlebt. Die Einwohnerzahl hat sich seit 1990 verdreifacht. Es gibt viermal so viele Arbeitsplätze und 13-mal so viele Firmen wie damals. Wie haben Sie das geschafft?

Wir haben die Gewerbesteuern auf dem niedrigsten Niveau gehalten und das über Jahre. Das haben die Firmen wohlwollend zur Kenntnis genommen. An die 2500 Firmen haben sich hier angesiedelt. Und wir haben für die Firmen den roten Teppich ausgerollt. Wir haben immer im Sinne der Firmen mitgedacht und Dinge umgesetzt, die letztendlich nicht nur den Firmen, sondern auch den Menschen hier in der Gemeinde zugute gekommen sind.

Was waren die Höhepunkte in Ihrer Zeit als Bürgermeister?

Ein Höhepunkt war die erste Fahrt mit der S-Bahn von Waßmannsdorf bis zum BER in 2011. 19 Jahre hat es gedauert, bis diese neue Strecke fertig war. Ich erinnere mich auch an ein ganz tolles Erlebnis in Frankfurt am Main: an die Taufe eines Airbusses A 319 auf den Namen Schönefeld. Das erlebt man als Bürgermeister nur einmal.

Was war Ihre größte Enttäuschung?

Die größte Enttäuschung war ohne Zweifel die Absage der Eröffnung des BER. Mit den Fernsehteams hatten wir uns schon überlegt, wo wir uns dann hinstellen, wenn erst die Umzugswagen rollen. Alles war vorbereitet. Plötzlich kam die Absage. Ich dachte erst, das sei ein Joke. Nach dem ersten Schock dachte ich: „Halb so wild. Dann dauert es eben noch ein paar Monate. Aber von wegen.“ Es war eine Kunst, die Investoren bei Laune zu halten. Viele hatten ja Grundstücke hier gekauft, weil sie dachten, es gehe los. In unzähligen Gesprächen wiederholte ich gebetsmühlenartig: „Leute, glaubt an den Flughafen.“ Da war ich unbeirrbar und die Zeit wird mir Recht geben.

Es war immer Ihr Traum, als Bürgermeister das Band für den neuen Großflughafen durchzuschneiden. Daraus wurde nichts.

Das ist in der Tat das Schmerzlichste. Ich hatte immer den Ehrgeiz, als amtierender Bürgermeister den Flughafen mit einzuweihen. Beim letzten Wahlkampf habe ich überlegt, ob es sich lohnt, dafür noch einmal anzutreten. Aber ich dachte ja schon 2011: „Wenn du jetzt antrittst und gewinnst, bist du zu 100 Prozent dabei, wenn der Flughafen eröffnet wird.“ Ich hätte mir nie vorstellen können, dass man das innerhalb von acht Jahren nicht schafft. Nun ist es so gekommen und ich habe mich entschieden, einen Cut zu machen. Herr Lütke Daldrup hat mir versprochen, mich auf jeden Fall einzuladen. Das ist ein kleiner Trost.

Sie sind immer ein Befürworter des BER gewesen, haben jahrelang dafür gekämpft und vor allem dessen Vorteile als „Jobmotor“ für die Region gesehen. Was für Sie ein Lebenstraum ist, ist für viele Bürger aber die blanke Hölle. Können Sie die Bedenken nachvollziehen?

Nein, das kann ich nicht. Man muss sich natürlich entscheiden im Leben, was man will. Wenn man in Flughafennähe ein Grundstück kauft, dann muss man damit rechnen, dass dort auch geflogen wird. Seit 1996 ist klar, dass der Großflughafen kommt. Vielen haben wir auch geholfen durch die Umsiedlungen. Aber jeder, der absolut das nicht will, kann sein Haus verkaufen und wird es garantiert reißend schnell los. Wohngrundstücke in Flughafennähe sind überaus gefragt und teuer.

Sie selbst leben mit Ihrer Frau in Waßmannsdorf. Stört Sie der Fluglärm privat denn gar nicht?

Nein. Das ist auch eine Frage, wie man damit umgeht. Ich gebe zu, wenn ich im Garten sitze, ist es natürlich laut. Aber nun kann man sagen: „Um Gottes Willen, ist das furchtbar.“ Oder man sagt: „Schau mal, da fliegt wieder eins. Wo kommt das Flugzeug wohl her?“ Außerdem bin ich zuversichtlich, dass wir innerhalb von wenigen Jahren Flugzeuge haben werden, die bedeutend leiser sind.

Wegen des Pannenflughafens vor Ihrer Haustür wurden Sie unverschuldeterweise auch viel belächelt. Haben Sie je daran gedacht hinzuschmeißen?

Nie, obwohl ich viel verspottet wurde. Als ich damals das Rathaus hier mitten auf die Wiese gebaut habe, da hat sich halb Neukölln über mich tot gelacht. Heute lacht keiner mehr.

Was denken Sie über die Fridays For Future-Bewegung? Stichwort: Flugscham. Der Ausdruck steht für ein gestiegenes Umweltbewusstsein, das Menschen dazu bringt, das Flugzeug nicht mehr als Verkehrsmittel zu nutzen. Können Sie sowas als früherer Hobbypilot nachvollziehen?

Nur schwer. Ich bin schon im Alter von 14 Jahren allein mit dem Segelflugzeug geflogen. Ich wollte Pilot werden. Daraus wurde nichts. Aber ich bereue es nicht. Ich habe einfach eine andere Einstellung zum Flughafen. Natürlich gibt es in unserer Gemeinde auch kritische Stimmen. Aber der Großteil steht zum Flughafen. Hier wohnen viele ehemalige Mitarbeiter der Interflug. Wir haben in den Ortsteilen überall Menschen, die mit dem Flughafen aufgewachsen sind oder am Flughafen arbeiten. Der Flughafen ist für uns einfach der Taktgeber hier.

Sie wollten immer ein Bürgermeister sein, der vor allem für die Bürger da ist. Ist Ihnen das gelungen?

Ich denke schon, ja. Es gibt ja auch kaum Kritik an meiner Arbeit. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass 84 Kilometer Radwege gebaut werden. Ich habe mir die Schwimmhalle ausgedacht, damit unsere Kinder schwimmen lernen können. Wir haben zwei Gymnasien auf den Weg gebracht, obwohl wir gar keines haben sollten. Und wir haben vieles in den Orten gemacht. Ich denke da an die Senioren, die Jugendklubs, das Eltern-Kind-Zentrum und die Bibliothek. Da ist so viel passiert.

Zuletzt gab es aber auch Kritik, etwa an der „höher, weiter, schneller“-Entwicklung in Schönefeld.

Sicherlich kann man es nie allen recht machen. Manchmal muss man die Dinge einfach machen und die Bürger erkennen dann hinterher von selbst, dass ihre Ängste unbegründet waren.

Wo soll es mit Schönefeld hingehen?

Meine Vision ist es, dass wir Schönefeld noch besser an den öffentlichen Nahverkehr anbinden. Die U7 muss kommen, das ist ein Traum. Waltersdorf braucht einen Bahnhof. Das muss jetzt schnell passieren und nicht erst in zehn Jahren. Die Gemeinde muss mit der Entwicklung des Flughafens Schritt halten können. Darin sehe ich eine der größten Herausforderungen für die kommenden Jahre.

Was würden Sie rückblickend anders machen?

Eigentlich nichts. So richtige große Fehlentscheidungen oder Patzer haben wir uns eigentlich nicht erlaubt. Es ging ja immer vorwärts. Das zeigen auch die Zahlen.

Von Josefine Sack