Airport in Schönefeld - Jobagentur will Hunderte Jobs am Flughafen BER vermitteln

Arbeitsplätze beim Check-In, in der Abfertigung oder Gastronomie – der BER in Schönefeld bietet zahlreiche Jobchancen. Anlaufstelle für Firmen und potenzielle Bewerber ist eine Jobagentur in direkter Nachbarschaft zum Terminal.