Schönefeld

Schönefeld. Alle lieben Oskar. Der Labrador-Mischling ist für viele Kinder und Jugendliche in Schönefeld zum treuen Begleiter und Trostspender während der Corona-Pandemie geworden.

(v.l.) Studentin Lara Sevenstern, die Leiterin des Jugendclubs, Franziska Strencioch, Schulsozialarbeiterin Astrid Gnielka mit Hund Oskar vor dem Jugendclub Lagune im Schwalbenweg in Schönefeld. Quelle: Josefine Sack

Der AWO Regionalverband Brandenburg Süd hat zuletzt angekündigt, das während der Corona-Pandemie begonnene Projekt „Gassi gehen und Gutes tun“ in Schönefeld fortzuführen. Wie der Regionalverband mitteilte, habe sich die Idee des Austauschs bei entspannter Runde mit dem vierbeinigen Begleiter Oskar bewährt und sei von den Jugendlichen sehr gut angenommen worden.

Gassi gehen mit Oskar hilft Jugendlichen in Schönefeld

Die Idee stammt von Oskars „Frauchen“, der Schulsozialarbeiterin Astrid Gnielka (38). Während des ersten „harten“ Lockdowns sei es unheimlich schwer für sie und ihre Kolleginnen gewesen, den Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern in Schönefeld zu halten, berichtet die Sozialpädagogin aus Strausberg (Märkisch-Oderland). „Ich habe unzählige Mails und Nachrichten verschickt und Briefe geschrieben, wenn ein Kind anders nicht erreichbar war“, erinnert sich Astrid Gnielka. Auch in den Sozialen Medien haben sich die Sozialpädagogin und ihr Team „breiter“ aufgestellt, um den Draht zu den Schützlingen nicht zu verlieren.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Wohngebiet am Schwalbenweg in Schönefeld. Quelle: Josefine Sack

„Ging es einem Kind schlecht, haben wir uns gemeinsam mit meinem Hund Oskar zum Spazierengehen verabredet, da wir uns drinnen nicht treffen durften“, berichtet Astrid Gnielka. Der schwarze Rüde mit den dunklen Knopfaugen ist den meisten Teenagern sofort ans Herz gewachsen. Laut seiner Besitzerin liebt Oskar Kinder, ist freundlich und sehr geduldig. Der dreieinhalb Jahre alte Mischling ist zwar kein zertifizierter Therapiehund, trainiert aber, seit er ein Welpe ist, regelmäßig in der Hundeschule. Seinen Trainern zufolge sei er bestens für die Arbeit mit Heranwachsenden geeignet, versichert Astrid Gnielka.

Jugend und Corona: „Einfach mal wieder rauskommen“

Aus den anfänglichen Einzelrunden mit Oskar wurden, als es wieder erlaubt war, nach und nach kleinere Gruppen-Events. Dabei seien die Spaziergänge mit dem schwarzen Rüden nicht nur für Gespräche genutzt worden, sondern auch dazu, die Gegend rund um den Schönefelder See von Müll und Unrat zu befreien.

„Es ging in erster Linie darum, mal wieder von zu Hause rauszukommen. Vielen Jugendlichen fällt es nach wie vor sehr schwer, aktiv zu werden“, sagt die Sozialpädagogin, die am Oberstufenzentrum (OSZ) Dahme-Spreewald in Schönefeld arbeitet. Die Corona-Krise habe viele ihrer Schützlinge ausgebremst. Ein Besuch im Kino, Schwimmbad, Ausflüge in den Park oder zum Shoppen – all das ist zwar theoretisch wieder möglich. „Viele können sich aber nicht aufraffen, sind antriebs- und perspektivlos“, sagt Astrid Gnielka.

Corona-Sorgen mit Hund Oskar vergessen

Vor allem Jungen haben während der Pandemie viel mehr Zeit vor dem Smartphone, Fernseher oder Laptop verbracht als zu Vor-Corona-Zeiten, so die Schulsozialarbeiterin. Viele hätten es verlernt, über Probleme zu sprechen. Mädchen sind Gnielka zufolge deutlich besser durch die Corona-Krise gekommen. Sie seien oft kommunikativer.

Die Jugendlichen lieben Oskar: Schulsozialarbeiterin Astrid Gnielka mit ihrem Mischling in Schönefeld. Quelle: Josefine Sack

Doch egal, ob Jungen oder Mädchen – der Großteil der Jugendlichen, die die Sozialpädagogin und ihre Kollegin Franziska Strencioch am OSZ und im nahe gelegenen Jugendclub „Lagune“ im Schwalbenweg begleiten, habe immer noch an den Folgen der monatelangen Corona-Lockdowns zu knabbern. „Die meisten können oft gar nicht so genau benennen, was sie beschäftigt. Oskar ist da ein guter Eisbrecher, um ins Gespräch zu kommen und Vertrauen aufzubauen“, so Astrid Gnielka.

Eine Gassi-Runde mit Oskar sei unverfänglich und tue den Jugendlichen in vielerlei Hinsicht gut: „Sie sind draußen, bewegen sich und reden wieder.“ Und ganz nebenbei spendet Oskar Trost, wirkt beruhigend und bietet Ablenkung von Ängsten und Sorgen.

Von Josefine Sack