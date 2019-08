Schönefeld

Am Donnerstagmorgen beabsichtigten zwei Fahrkartenkontrolleure der S-Bahn, einen Reisenden zu kontrollieren. Der Mann besaß kein gültiges Fahrticket und versuchte, sich bei der Ankunft im S-Bahn-Tunnel in der Mittelstraße in Schönefeld den Maßnahmen zu entziehen.

Messer gezogen und Kontrolleur bedroht

Dabei zog der Tatverdächtige ein Messer und bedrohte einen 44-jährigen Kontrolleur. Sein 34-jähriger Kollege wollte helfen und musste einer Ausholbewegung mit dem Messer ausweichen und verletzte sich dabei an einer Tür der S-Bahn. Der Unbekannte flüchtete, umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zu dessen Ergreifen. Der Verletzte mussten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden, die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von MAZonline