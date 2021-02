Schönefeld

Die Berliner Wasserbetriebe sind auch noch am Montag mit der Behebung des entstandenen Schadens im Klärwerk Waßmannsdorf beschäftigt. Wie die Gemeinde mitteilt, arbeite man unter Hochdruck daran, das biologische Gleichgewicht wiederherzustellen. Durch den Brand in einem metallverarbeitenden Betrieb in Berlin-Marienfelde am vergangenen Freitag war kontaminiertes Löschwasser in die Kanalisation gelaufen (MAZ berichtete).

20 Tonnen frischer Schlamm aus dem Klärwerk Ruhleben habe man bereits am Wochenende nach Waßmannsdorf transportiert. Damit sollen die Stickstoffwerte stabilisiert werden. Cyanide, die durch das Löschwasser ins Klärwerk gelangten, sorgen dafür, dass im Wasser lebende Organismen mit zu wenig Sauerstoff versorgt werden. So habe man in den Ablaufbächen des Klärwerks bereits tote Fische entdeckt.

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, jedoch wird darum gebeten, dass Hundebesitzer, die sich in der Nähe der Ablaufbäche aufhalten, darauf achten, dass die Tiere daraus nicht trinken. Diese fließen von Berlin-Rudow und Schönefeld zum Teltowkanal.

Aktuell organisiere man eine weitere Schlammlieferung aus Stahnsdorf. Es könne noch Tage dauern, bis der Schaden behoben ist. Die Stickstoffwerte werden weiterhin kontrolliert. Daneben forsche man zudem nach anderen Ursachen. Inzwischen habe man den Zulauf der Chemikalie, die auch als Blausäure bekannt ist, gestoppt.

Die Feuerwehr hatte zuvor eine Sperre errichtet, die das Abfließen des Löschwassers verhindert sollte. Diese hatte scheinbar ein Leck, das noch am Samstag gestopft worden sei.

