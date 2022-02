Schönefeld

Noch ist es grau, regnerisch und stürmisch im Landkreis Dahme-Spreewald. Doch der Frühling nähert sich – und am Flughafen BER geht man von einem baldigen Anstieg der Reisezahlen aus.

Mehr Fluggäste am BER erwartet

„Wir rechnen ab dem 27. März mit steigenden Flugzahlen und über Ostern und Sommer mit mehr Reisegästen, als noch im vergangenem Jahr“, sagt Flughafensprecher Jan-Peter Haack. So würden die Fluggesellschaften schon mehr Reisebuchungen vermelden und auch wieder mehr Ziele, etwa in klassische Urlaubsgebiete, anfliegen.

Ende März soll deshalb auch das Terminal 2 in Betrieb gehen, sagt Jan-Peter Haack. Schon zum Zeitpunkt der Eröffnung des Flughafens am 31. Oktober 2020 war es fertiggestellt – wegen der Pandemie aber wurde es bisher nicht benötigt. Im April vergangenen Jahres verzeichnete der Flughafen laut eigenen Angaben insgesamt 265.000 Fluggäste – wegen der Pandemie ein extrem niedriger Wert. Im April 2019, also vor der Pandemie, nutzten insgesamt 3,1 Millionen Menschen die damaligen Flughäfen Tegel und Schönefeld.

Verordnung für Corona-Hochrisikogebiete soll geändert werden

Derweil plant die Bundesregierung, die Verordnung für Corona-Hochrisikogebiete den aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Dies geht aus einem Beschluss des Bund-Länder-Gipfels von Mittwoch hervor. Derzeit werden weltweit mehr als 100 Länder vom Robert-Koch-Institut als Hochrisikogebiete eingestuft. Darunter die in Deutschland beliebten Reiseziele Griechenland, Italien und Kroatien.

Derzeit wird ein Land als ein Hochrisikogebiet eingestuft, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner über 100 liegt. In Bezug auf die Omikron-Welle aber, die zwar hohe Inzidenzen, aber moderate Belastungen für das Gesundheitssystem erzeugt, scheint dies ein veralteter Maßstab zu sein. Dies hat auch der Bund erkannt und will die Einstufung der Hochrisikogebiete nun anpassen.

„Damit soll vor allem auch das Reisen für Familien erleichtert werden, da Kinder unter zwölf Jahren oft nicht geimpft sind und sie daher der Quarantäne nicht entgehen können“, heißt es in dem Beschluss. Auch für ungeimpfte Personen könnte das Reisen dann wieder leichter werden.

Derzeit müssen Urlauber aus Hochrisikogebieten in Quarantäne

Derzeit müssen sich Personen, die in einem Hochrisikogebiet waren, in eine anschließende zehntägige Quarantäne begeben. Frühestens fünf Tage nach der Einreise in Deutschland können sie sich freitesten. Wann die Bundesregierung die Reise- und Quarantänebestimmungen ändern möchte und wie die Anpassungen aussehen werden, ist derzeit noch nicht klar.

Ob eine Änderung, also mutmaßlich eine Lockerung der Regeln, zusätzlich für steigende Flugzahlen am BER sorgen wird, kann Jan-Peter Haack derzeit nicht sagen, „das wäre spekulativ“, sagt er. Dennoch hält er eine Änderung der gegenwärtigen Regeln für richtig. „Wir begrüßen grundsätzlich alles, was eine stabile Reiseplanung möglich macht und mehr Möglichkeiten zum Reisen schafft“, sagt er.

Dennoch weist er auch daraufhin, dass der Schutz der Fluggäste an oberster Stelle stehe und man deshalb vorsichtig sein müsse. Aber man sei am Flughafen BER vorbereitet, wenn sich mehr Menschen dazu entscheiden, die Flieger zu nutzen. „Wir haben ein gutes Schutz- und Hygienekonzept“, sagt Jan-Peter Haack.

Von Steve Reutter