Schönefeld

Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“, die gegen Lebensmittelverschwendung kämpft, haben am Freitagmorgen versucht, in den Sicherheitsraum des Flughafen BER in Schönefeld (Dahme-Spreewald) einzudringen.

Die Aktion war im Vorfeld angekündigt worden. Die Aktivisten wollten Luftballons steigen lassen und damit den Flugverkehr unterbrechen. Damit wollten sie auf ihre Ziele aufmerksam machen.

Polizei stoppt Aktion

Nach ersten Angaben der Bundespolizei kamen die Aktivisten aber nicht weit. Es habe eine Störaktion gegeben, die von den Kollegen der Landespolizei habe beendet werden können, teilte ein Sprecher mit. Die Landespolizei ist für den Bereich außerhalb des Flughafengeländes zuständig, die Bundespolizei für das Innere. Mit anderen Worten. Den Aktivisten ist es demnach nicht gelungen, den Flughafenzaun zu überwinden.

Ein Video, das die Gruppe auf Twitter eingestellt hat, zeigt eine Aktivistin mit einem Bündel von Luftballons in der Hand. Neben ihr stehen zwei Polizisten.

„Seit heute Morgen gegen 7.00 Uhr sitzen in Berlin, Frankfurt und München Menschen mit 99 orangen Luftballons vor den Toren des Flughafens“, heißt es in dem Beitrag. Drei Aktivisten seien beim Betreten des Sicherheitsbereiche festgenommen worden.

„Die Bürger:innen richten sich an die Bundesregierung, die dringend von ihrem todbringenden Kurs Richtung Klimakollaps und weiteren fossilen Kriegen abdrehen muss“, heißt es weiter.

Wenig später teilten die Aktivisten mit: „Wir sind nun auf dem Weg in Polizeigewahrsam.“ Sie sprechen von einer „Friedensbotschaft“ und schlagen sogar den Bogen zum Krieg in der Ukraine: Während in der Ukraine ein schrecklicher Krieg laufe, könne man nicht weiter zuschauen, wie die Bundesregierung „uns in den Abgrund laufen lässt, wo Kriege weltweit an der Tagesordnung sein werden“.

Störaktion war angekündigt

Die Aktivistin Miriam Meyer hatte die Luftballon-Aktion am Mittwochabend in der BR-Sendung „Münchner Runde“ angekündigt.

Man wolle vorab mit dem Tower kommunizieren, so dass der Flugverkehr eingestellt wird und niemand zu schaden kommt. Passagieren empfahl Meyer, ihren Flug einfach umzubuchen.

Schon am Mittwoch hatten Aktivisten versucht, die Zufahrt zum BER zu blockieren. Sie hatten sich auf der Zufahrt zum Terminal postiert und teilweise festgeklebt. Die Störaktion war nach wenigen Minuten beendet worden.

Von Torsten Gellner