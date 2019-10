Schönefeld

Glück im Unglück hatten Beamte der Autobahnpolizei am frühen Montagmorgen auf der A 10 zwischen dem Schönefelder Kreuz und der Anschlussstelle Rangsdorf: Die Beamten sicherten um 2.20 Uhr mit ihren Funkstreifenwagen gerade einen Lkw, der mit einem Reifenschaden liegengebliebenen ab.

Blaulicht war eingeschaltet

Der Fahrer eines Fiat-Transporters dagegen übersah das Polizeiauto trotz Blaulicht und fuhr ungebremst auf. Der Streifenwagen wurde dadurch in den Lkw geschoben. Der Fiat-Fahrer klagte im Anschluss über Schmerzen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten und der Fahrer des liegengebliebenen Lkw kamen mit dem Schrecken davon.

Totalschaden an zwei Fahrzeugen

Der Transporter der Autobahnpolizei und der Fiat wurden mit Totalschaden abgeschleppt. Der andere Laster konnte seine Fahrt nach dem Reifenwechsel fortsetzen. Bis kurz nach 4 Uhr kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.

Unfallort war taghell ausgeleuchtet

Noch in Erinnerung ist der tragische Unfall, der ganz Brandenburg bewegte: Im September 2017 waren zwei Feuerwehrleute im Einsatz gestorben, nachdem ein Lkw auf der A 2 bei Lehnin ( Potsdam-Mittelmark) in eine taghell ausgeleuchtete Unfallstelle gerast war. Nun wurde der Fahrer final zu zwei Jahren Haft verurteilt. Er war am Steuer eingeschlafen.

Erst zu Monatsbeginn war der Lkw-Fahrer im Berufungsprozess vor dem Landgericht Potsdam zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Die Strafe hatte das Gericht nicht zur Bewährung ausgesetzt. In ihrem Plädoyer hatte die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten gefordert, die Verteidigung hatte auf Bewährung plädiert.

Von MAZonline