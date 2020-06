Schönefeld

Der Airbus A319 „Bravo Charlie“ liegt da wie auf dem Seziertisch. Die Triebwerke liegen frei, aus den geöffneten Klappen im Rumpf des weißen Ungetüms gucken zahllose Schläuche und Kabel hervor. Das Heck ist von einem dreistöckigen Aluminiumgerüst gehüllt. An den Ecken und Kanten der Tragflächen klemmen gelbe Tennisbälle. „Damit sich keiner den Kopf stößt“, erklärt Joachim Pfeiffer.

Pfeiffer ist Head of Line Maintenance bei Lufthansa Technik am Flughafen BER. Das heißt, der 58-Jährige ist verantwortlich für alles, was mit den Flugzeugen des Konzerns auf dem Vorfeld passiert. Momentan warten hier 35 Maschinen auf ihren Einsatz nach der Corona-Zwangspause. Langsam rollt der Flugverkehr wieder an und Pfeiffer und sein Team haben alle Hände voll zu tun, die eingemotteten Flieger auf ihren Start vorzubereiten.

Neuer Lufthansa-Flugplan: Nur die Hälfte der Flotte im Einsatz

Am Montag hat die Lufthansa für ihre Airlines einen neuen Flugplan verkündet. In den kommenden Monaten nimmt der Konzern wieder über 40 Prozent seines vor der Corona-Pandemie geplanten Flugprogramms auf. Insgesamt sind ab Juli über 380 Flugzeuge im Einsatz – die Hälfte der Lufthansa-Flotte und 200 Maschinen mehr als noch im Juni. Der neue Plan gilt bis Oktober und schließt auch die Herbstferien mit ein. Eine vorsichtige Rückkehr zur Normalität: In den Wochen der Corona-Krise flog der Konzern auf Sicht. Die reduzierten Flugpläne während der Krise galten stets nur für vier bis sechs Wochen.

Lufthansa-Airbus A320 am BER: Die Triebwerke werden bei längerer Parkdauer zum Schutz vor Staub und Schmutz abgeklebt. Quelle: Feliks Todtmann

Joachim Pfeiffer ist ein Urgestein am Flughafen Schönefeld. Mit 16 Jahren hat er hier seine Ausbildung zum Luftfahrttechniker begonnen, damals noch bei der Interflug, der staatlichen Fluggesellschaft der DDR. Später studierte er und wurde Wartungsingenieur in Schönefeld. Mittlerweile arbeitet er seit 43 Jahren hier.

Regelmäßige Wartung und aufwendige Funktionstests

Eine vergleichbare Krise der Luftfahrt hat er nur einmal erlebt. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 brachen die Fluggastzahlen dramatisch ein. Damals dauerte es fast drei Jahre, bis sich die Luftfahrtindustrie komplett von der Krise erholte, erinnert sich Pfeiffer. „Mumienpflege“ nannten sie damals die Wartung der vorübergehend stillgelegten Maschinen. „Als Luftfahrttechniker blutet mir bei so einem Anblick das Herz“, sagt Pfeiffer, „ich und mein Team wollen die Maschinen fliegen sehen und nicht am Boden.“

Ein langfristig geparktes Flugzeug ist nicht vergleichbar mit einem Auto, das man einfach für ein paar Wochen in die Garage stellen kann. Bleibt eine Maschine für längere Zeit am Boden, gibt es vorgeschrieben Wartungsintervalle, in denen die Flieger auf Herz und Nieren geprüft werden müssen. Zunächst kleben die Lufthansa-Techniker die Triebwerke und Sensoren mit Plastikfolie ab, um Verunreinigungen durch Staub und Dreck aus der Luft zu verhindern. Dann entleeren sie das Wassersystem, klemmen die Batterien ab und sichern die Fahrwerke.

Nach 90 Tagen am Boden muss ein Flieger abheben

Alle sieben Tage prüft das Bodenpersonal den Reifendruck am Fahrwerk, die Batterien und untersuchen die Flugzeuge bei einem „walk around“ auf äußerliche Schäden und Anzeichen für Korrosion. Nach 15 Tagen fahren sie zusätzlich alle elektrischen Systeme hoch und unterziehen die Maschinen einem etwas intensiveren Check. Nach 30 Tagen muss das geparkte Flugzeug am Boden bewegt werden, damit sich die Reifen durch den dauerhaften einseitigen Druck nicht verformen. Zudem werden die Triebwerke angelassen und die Schaltkreisläufe durchgecheckt.

Das Triebwerk des Airbus A319 „Bravo Charlie“ wird vor seinem Einsatz auf Herz und Nieren geprüft. Am Montag soll die Maschine wieder abheben. Quelle: Feliks Todtmann

Hat ein Flugzeug 90 Tage in seiner Parkposition verbracht, muss es für einen für einen Flug reaktiviert werden und mindestens eine „Platzrunde“ drehen, wie Joachim Pfeiffer sagt. So ist gewährleistet, dass eine Maschine auch nach längerer Zeit am Boden schnell wieder einsatzbereit ist. Das gilt aber nicht für alle ausrangierten Flugzeuge.

„Deep storage“: Tiefschlaf für Flugzeuge

Ist klar, dass ein Flieger länger als ein Jahr nicht mehr bewegt wird, kommt es in den sogenannten deep storage – das Flugzeug wird in den Tiefschlaf versetzt. Die Techniker konservieren die Triebwerke, streichen die Fahrwerke mit Korrosionsschutz, decken die Kabinensitze ab und verkleben alle Türen und Öffnungen. Sogar die Cockpitfenster werden mit Folie beklebt, damit sie nicht durch die Sonne oder Staub beschädigt werden.

Sieben der 35 am BER geparkten Lufthansa-Maschinen bereiten Pfeiffer und seine Mitarbeiter derzeit auf ihren Wiedereinsatz vor. Sie müssen die Schutzfolien entfernen, die Korrosionsschutzmittel entfernen und jedes einzelne System der Flieger testen. Für „Bravo Charlie“ steht zudem noch der C-Check, eine große Routineuntersuchung an. Am Montag soll der Airbus wieder in der Luft sein.

Von Feliks Todtmann