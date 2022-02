Dahme-Spreewald

Achtung: Das Impfzentrum in Schönefeld schließt. Wie berichtet, werden in der Impfstelle am Flughafen am Samstag, 26. Februar, die letzten Corona-Schutzimpfungen angeboten. Grund ist die deutlich sinkende Impfnachfrage bei zu hohen laufenden Kosten, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises Dahme-Spreewald.

Nach der Corona-Impfverordnung des Bundes müssen Impfzentren wirtschaftlich betrieben werden, insbesondere hinsichtlich der Ausstattung mit Personal- und Sachmitteln, der genutzten Räumlichkeiten sowie der Dauer des Betriebs. In der Impfstelle in Schönefeld war die Nachfrage zuletzt drastisch eingebrochen trotz umfassender Bewerbung, etwa durch einen Werbeclip des Kreises.

Impfstelle Schönefeld: Zuletzt kamen immer weniger Menschen

Die Impfstelle im Flughafenterminal T5/M war am 1. Dezember 2021 mit insgesamt vier Impfstraßen wiedereröffnet worden. Hier wären bis zu 1000 Impfungen pro Tag möglich. Im Dezember 2021 wurden dort insgesamt 5914 Impfungen verabreicht. Im Januar 2022 wurden insgesamt 3987 Menschen geimpft. Zuletzt kamen nur noch wenige hunderte Menschen pro Woche zum Impfen nach Schönefeld: In der vergangenen Woche wurden gerade einmal 283 Impfungen verabreicht.

Impfungen im Schönefelder Impfzentrum sind nur noch in der kommenden Woche von Dienstag bis Samstag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr möglich.

Sieben-Tage-Inzidenz im LDS über landesweitem Wert

Aktuell gibt es noch in Cottbus (Messehalle), Frankfurt (Oder) (Messegelände) sowie in der Schinkelhalle in Potsdam überregionale Impfstellen. Auch im A10-Center in Wildau kann man sich impfen lassen.

Die Corona-Zahlen in Dahme-Spreewald sind weiterhin hoch. Am Sonntag, 20. Februar, meldete das Landesamt für Gesundheit 35 Neuinfektionen in Dahme-Spreewald. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 1.788,1. Dahme-Spreewald liegt damit über dem landesweiten Inzidenzwert von 1669,3.

Laut dem Intensivbettenregister Divi sind acht Prozent der Intensivbetten in Dahme-Spreewald mit Covid-Patienten belegt. 28 von 35 verfügbaren Intensivbetten sind insgesamt belegt. Zuletzt wurden nach Angaben des Gesundheitsamtes drei Patienten intensivmedizinisch behandelt, gegenwärtig wird niemand mehr beatmet.

Von Josefine Sack